Billie Eilish voelt zich ‘gevangen’ in haar eigen kledingkeuze

Groen haar, baggy clothes en veel bling bling. Het is de alternatieve kledingstijl die niet meer is weg te denken bij Billie Eilish. En hoewel die kledingkeuze haar doet opvallen als artiest, heeft Billie de persoon het er soms moeilijk mee. ‘Ik voel me gevangen in mijn kleren’.

Bodyshaming

Voor de achttienjarige wereldster, die eerder kampte met depressies, lijkt bodyshaming hét thema van 2020. Haar nieuwe tour trapte ze in maart af door een indrukwekkende film over bodyshaming te tonen en ook in interviews is het continu een onderwerp van gesprek. En dat is eigenlijk niet zo gek: het is immers al lang bekend waarom Billie Eilish wijde kleren draagt. Ze wil niet beoordeeld worden op haar uiterlijk.

‘Mijn lichaam doet er niet toe’

In een nieuw openhartig interview met Insider schijnt de tiener nieuw licht op haar kledingkeuze. ‘Ik heb me nooit gewenst of bemind gevoeld door mijn vorige partners. Geen een van mijn vriendjes heeft me het gevoel gegeven dat mijn lichaam ertoe deed en dat ik mooi ben.’

Ze vervolgt: ‘Dat is een groot onderdeel van mijn leven, dat ik me nooit fysiek gewenst heb gevoeld. Daarom kleed ik me zoals ik me kleed. Ik heb geen zin dat mijn lichaam bekritiseerd wordt. Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit wakker wordt en zin heb om een tanktop te dragen.’

Ons enige bezit

‘Soms kleed ik me als een jongen, soms kleed ik me als een swaggy girl. En soms voel ik me gevangen in de persona die ik heb gecreëerd. Omdat ik soms denk dat mensen me niet als vrouw zien.’

Uiteindelijk sluit ze af met: ‘Mijn lichaam is van mij, jouw lichaam is van jou. Onze lichamen zijn een van de weinige dingen die echt van ons zijn. Ik mag er naar kijken wanneer ik wil en ik mag mijn lichaam showen wanneer ik dat wil.’