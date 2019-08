Birgit: ‘Ik noemde hem vijf-centimeter-Peter’

Al had Birgit (29) totaal geen moeite met het formaat van haar vriends penis, toch beet ze hem toe dat hij daarmee nog geen kabouter kon bevredigen. Waarom?

‘In het gedimde licht van mijn slaapkamer keek ik hem aan. Ik hoorde zelf hoe geïrriteerd en bitchy ik klonk toen ik vroeg: ‘Hij wordt nog wel wat groter, hoop ik?’ Ik zag hoe Peters pupillen wijder werden. Hoorde hoe hij zijn adem naar binnen zoog toen ik hardhandig zijn penis omklemde met mijn duim en wijsvinger en hem toebeet: ‘Hier kun je nog geen kabouter mee bevredigen. Laat staan een vrouw.’

‘En hoewel zijn penis inderdaad niet een van de grootste is, kon dat me niks schelen. Sterker nog: ik heb een ex met een formaat kinderarmpje en kan je verzekeren dat het echt geen pretje is’

Niet veel later hoorde ik aan Peters rustige ademhaling dat hij sliep. Ik lag naast hem in bed en dacht na over wat er net was gebeurd. Over de impact die mijn woorden op hem hadden. En ook over waar mijn eigen grenzen liggen. Mensen zullen waarschijnlijk denken: wat ben jij een ongelooflijk kreng. Hoe kun je je partner zo kleineren? Maar Peter lag heerlijk te slapen. Hij had net een spetterend orgasme gehad. En hoewel zijn penis inderdaad niet een van de grootste is, kon dat me niks schelen. Sterker nog: ik heb een ex met een formaat kinderarmpje en kan je verzekeren dat het echt geen pretje is als je tijdens de seks voortdurend bang bent dat je baarmoedermond tot moes wordt gestampt.’

Psychologische horde

‘Weet je, een penis is een penis en ik vind ze prima in alle vormen en maten, met of zonder voorhuid. Het hangt helemaal af van wat voor man eraan vastzit, en wat diegene verder allemaal kan met zijn tong en vingers. Ik ben totaal geen fan van de toxic masculinity die mannen wijsmaakt dat hun kwaliteiten als minnaar afhangen van de grootte van hun pik. Waarom ik zijn piemel dan in één adem met die van een kabouter noem? Omdat Peter niets liever wil.

‘Ik likte aan zijn oorlel en fluisterde in datzelfde oor: ‘Ik? Ik wil dat je me keihard neukt met die harde pik van je.’ Peter zei niets. Net voor het ongemakkelijk begon te worden, haalde hij adem’

Onze relatie was nog redelijk pril toen het begon. Na de vijfde of zesde keer dat ik bij hem was blijven slapen, merkte ik dat hij niet altijd klaarkwam. Omdat we elkaar nog niet zo lang kenden, was het lastig om het gesprek te openen. Dus op een warme zomeravond goot ik een behoorlijke hoeveelheid limoncello naar binnen en fluisterde in zijn oor terwijl ik zijn penis streelde: ‘Schatje. Zeg me wat je wilt.’ Peter voelde zich volgens mij een beetje overvallen, want hij wist alleen maar te zeggen: ‘Ik wil wat jij wilt.’ Nu ik eenmaal de eerste psychologische horde over was, besloot ik door te pakken. Ik likte aan zijn oorlel en fluisterde in datzelfde oor: ‘Ik? Ik wil dat je me keihard neukt met die harde pik van je.’ Peter zei niets. Net voor het ongemakkelijk begon te worden, haalde hij adem. ‘O ja? Is ie genoeg voor jou?’ Ik antwoordde dat hij meer dan genoeg was, dat hij precies is wat ik wil. Maar de enthousiaste reactie die ik had verwacht, bleef uit.

‘Omdat ik niet wist wat ik moest antwoorden, besloot ik maar boven op hem te klimmen. We hadden seks, maar zonder veel bezieling. Na een paar minuten floepte Peters penis eruit. Slap’

‘Weet je het wel zeker? Ik denk dat je meer nodig hebt. Je mag me gerust vertellen dat ik te klein ben,’ zei Peter. Ik was in de war. Wat wilde hij nou? Omdat ik niet wist wat ik moest antwoorden, besloot ik maar boven op hem te klimmen. We hadden seks, maar zonder veel bezieling. Na een paar minuten floepte Peters penis eruit. Slap. Ik slaakte een kreun van teleurstelling en hij graaide naar het hoofdkussen waar hij gefrustreerd zijn hoofd onder verborg. ‘Schatje…het spijt me zo. Het ligt niet aan jou. Ik schaam me om het te zeggen, maar… ik wil dat je me vernedert.’

Small penis humiliation

‘What the fuck? Het is maar goed dat hij op dat moment mijn gezichtsuitdrukking niet zag. Nog steeds van onder het kussen praatte hij verder. Dat hij het moeilijk vond om dit te zeggen, maar dat hij graag zou willen dat ik hem tijdens de seks vertel hoe klein zijn penis is. Ik wist eerlijk gezegd niet zo goed hoe ik moest reageren. Ik ben echt niet preuts en ken een heleboel aparte fetisjen, maar hier had ik echt nog nooit van gehoord. ‘Waarom?’ vroeg ik vertwijfeld. Peter zei dat hij het niet wist, maar dat hij dacht dat het voortkwam uit een eerdere relatie waarin hij dolgraag anale seks had willen hebben en zijn ex dat totaal niet zag zitten. Nadat die relatie uit was, had hij een onenightstand gehad met een meisje dat naar zijn penis keek en als allereerste opmerkte: ‘Zo. Dat is een goed formaatje voor anaal.’

‘Op Google tikte ik in: ‘kleine penis’ en ‘vernedering’. Tot mijn verbazing krijg ik pagina’s vol resultaten. Er was zelfs een naam voor: SPH. Hoe ironisch dat de afkorting van mijn opleiding – sociaal pedagogische hulpverlening – op deze manier nogmaals op mijn pad kwam’

Hoewel hij het een twijfelachtig compliment had gevonden, was hij keihard geworden en had hij al zijn fantasieën van de voorgaande twee jaar in een nacht kunnen uitleven. Sindsdien, dacht hij, koppelde hij opmerkingen over het geringe formaat van zijn piemel aan de geilste seks die hij ooit had gehad. Freud had er wel raad mee geweten. En ik probeerde het te begrijpen. Dus toen Peter de volgende dag naar zijn werk was, dook ik achter mijn computer. Op Google tikte ik in: ‘kleine penis’ en ‘vernedering’. Tot mijn verbazing krijg ik pagina’s vol resultaten. Er was zelfs een naam voor: SPH. Hoe ironisch dat de afkorting van mijn opleiding – sociaal pedagogische hulpverlening – op deze manier nogmaals op mijn pad kwam. Alleen nu stonden die letters voor iets anders: small penis humiliation. Waarbij mannen dus opgewonden worden als ze worden vernederd omdat ze klein geschapen zijn. En, wat me nog meer verbaasde: dat komt blijkbaar net zo goed voor bij mannen met een grote penis.