Bizar: deze actrices werden in de jaren 90 als ‘dik’ bestempeld

Plussize blogger Rosey Blair spendeerde deze lockdown veel tijd aan het terugkijken van filmklassiekers. Toen voel haar iets alarmerends op: actrices die destijds door de media werden bestempeld als ‘dik’, waren dat allesbehalve. Op TikTok deelt ze haar (schokkende) bevindingen.

Naast dat de actrices die niet voldeden aan het ‘heroin chic’ schoonheidsideaal uit de nineties meteen werden neergezet als ‘vol’, ‘mollig’ of ‘dik’, werden ze ook behoorlijk fantasieloos neergezet. Ze werden in films en series standaard gepest, hadden geen clue van seks en waren verslaafd aan Twinkies.

Níet plussize

‘Ik ben mijn hele leven plussize geweest, dus ik heb een bijna fotografisch geheugen van iedere keer dat een plussize personage ergens aan meedeed. Terwijl ik die oude films opnieuw keek, besefte ik dat acteurs die ik herinnerde als plussize – Ashleigh Ashton Moore in ‘Now and then’, Melanie Lynskey in ‘Ever after’ – dat helemaal niet waren.’

Bridget Jones

Blair herinnert zich ook uitzendingen van ‘Entertainment Tonight’ waarin Renee Zellweger uitgebreid vertelde over ‘het enorme gewicht’ dat ze aan moest komen voor haar rol als Bridget Jones. ‘Ik ging op zoek naar andere voorbeelden en ik was er zo klaar mee dat ik er op TikTok meteen een video over maakte. Ik wilde weten of andere mensen ook last hadden van de impact hiervan. Toen bleek dat velen dat hadden.’

Kate ‘Weighs-a-lot’

Blairs video’s gaan viral – en dat blijkt niet voor niks. Veel mensen herinneren zich hoe Kate Winslet in haar ‘Titanic’-tijd in de media werd weggezet als dik. Comedian Joan Rivers grapte destijds dat Leonardo DiCaprio prima naast haar op dat vlot had gepast als Kate vijf kilo lichter was geweest. Door castingbureaus werd de actrice in haar begindagen zelfs ‘Kate Weighs-a-lot’ genoemd.

Jeansmaat 25

Misschien herinner je je ook nog hoe Jessica Simpson in 2009 werd weggehoond nadat ze wat was aangekomen. Terwijl media gretig schreven over haar ‘uitgedijde voorkomen’ had Jessica jeansmaat 25 en woog ze 54 kilo.

Blair doet ook een beroep op de kijkers van haar video’s. ‘Ik wil dat je achterover leunt en nadenkt over wat je echt dacht toen je die foto’s voor het eerst zag. Toen ik als tiener die foto van Jessica zag, dacht ik: o bah, walgelijk. Dat kwam doordat ik werd gemanipuleerd door de media.’

Verschillende schoonheidsidealen

‘Als magazines onflatteuze foto’s van celebs plaatsen trappen ze niet omhoog naar de mensen met privileges, maar naar beneden, naar hun lezers.’ Inmiddels zijn we jaren verder en krijgen we zoetjesaan gelukkig steeds meer verschillende schoonheidsidealen voorgeschoteld. Ook al hadden wij dat ook graag gezien toen ons werd ingefluisterd dat Kate Winslet dik was; hopelijk levert het de generatie die nu tiener is een gezondere en realistischere perceptie op.

Bron: Huffington Post | Beeld: Brunopress