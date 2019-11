Bizar: je geslacht aanpassen op Instagram levert volgers en likes op

We leven in een bizarre wereld. Je als man voordoen op Instagram kan je namelijk wat opleveren. Instagram censureert op ‘ongepaste’ inhoud van het platvorm, maar nu lijkt het erop dat het algoritme van de app bevooroordeeld is op vrouwen. Een aantal Instagrammers veranderde daarom hun geslacht, waardoor hun account weer beter vindbaar werd.

Een Australische paaldanseres voor wie haar Instagram-account belangrijk is voor haar werk besloot haar geslacht in haar profiel aan te passen toen bleek dat haar account vrijwel onvindbaar was geworden op het social media platform. Een paar dagen na deze aanpassing schoten de likes en views weer omhoog, want wat bleek: haar profiel was weer vindbaar.

Mannentepels zijn wel oke

Instagram houdt zich sinds begin dit jaar bezig met teveel bloot online. Zo zijn tepels zijn uit den boze. Zo merkte ook eigenaresse Murielle Scherre van lingeriemerk La Fille d’O. Zij blurde al een tijd de tepels op haar Instagram-account. Toch werden de foto’s verwijderd. Ze besloot foto’s van mannen met haar lingerie aan te posten. En, jawel, de mannentepels bleven staan.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door la fille d’O (@lafilledo) op 19 Nov 2019 om 12:04 (PST)

Lees ook: Fotograaf zet vrouwen met vitiligo in de spotlight op Instagram

Bron: HLN.be | Beeld: iStock