Wait, what? Blijkbaar hoor je je beha op deze manier aan te trekken

Als je een nieuwe beha koopt, hoe trek je die dan aan? Uit een tweet van schrijfster Brittany Packnett blijkt dat we het ons hele leven al verkeerd doen.

Brittany kwam er via een handleiding achter dat ze haar hele leven haar (nieuwe) beha’s al verkeerd aantrekt. Ze plaatste een foto van de gebruiksaanwijzing op Twitter.

.@ThirdLove just told I’ve been putting on my bras wrong for twenty years. You probably have, too. pic.twitter.com/eHRWVp11OA — Brittany Packnett (@MsPackyetti) 12 oktober 2017

Volgens de handleiding zou je je nieuwe beha eerst op de wijdste stand moeten vastzetten. Wanneer de beha dan wat ouder wordt en zijn elasticiteit verliest, kan je ‘m op een strakker standje vastmaken zodat ie alsnog goed zit. Vervolgens zou je je boezem met je hand in de cups moeten tillen en om de maand de bandjes opnieuw moeten aantrekken.

Twee discussies

De tweet brengt overigens ook een andere discussie op gang. De meeste twitteraars verbazen zich er namelijk over dat je je beha vast doet op je rug, in plaats van aan de voorkant en ‘m dan over je lichaam draait.

wait, there are women who can actually hook it in the back with it right side up? What chicanery is this? pic.twitter.com/TKHkHPzPdj — JenMuse Knits (@unfettered_muse) 12 oktober 2017

i came here to find out how people have been putting them on instead. clasping in front and swiveling????? pic.twitter.com/Wq46xpe8JK — -____________- (@kohumanoid) 12 oktober 2017

Doe jij het ‘goed’?

Bron ELLE | Beeld Shutterstock