Last van prikangst? Bloedprikken kan straks zonder naald

Eén op de vijf Nederlanders heeft last van prikangst, maar wie bang is voor naalden en bloedprikken opgelet: er is een oplossing in aantocht! Het lijken misschien op Star Wars-taferelen, maar onderzoekers van de Universiteit Twente werken aan een techniek waarbij die enge injectienaald kan worden vervangen door laserstralen. Ja echt.

“Veel mensen zijn bang voor naalden. Bovendien worden ze niet hergebruikt, daardoor gebruiken we wereldwijd dagelijks zo’n twaalf miljoen naalden,”, vertelt universitair docent David Fernandez Rivas van de Universiteit Twente aan RTL Nieuws.

Laserstralen

Het klinkt een beetje als abracadabra, maar hoe komt zoiets nou in je lijf terecht? “De laserstraal verhit een vloeistof. Die vloeistof kookt, zet uit en lanceert het medicijn als een soort raket. Dat spuit naar buiten met hoge snelheid en penetreert vervolgens de bovenste laag van de huid. Je voelt daar niks van, nog minder dan als een mug je steekt.”

Prikangstpoli

Voor de angsthazen onder ons die bang zijn voor vaccinaties bestaan er zogeheten prikangst-poliklinieken. Voor hen is deze techniek echt een uitkomst. “Niemand vindt injecties leuk. Een op de tien mensen durft niet te kijken op het moment van prikken. Een op de honderd ziet er enorm tegenop en slaapt er niet goed van, en een op de duizend mensen blokkeert compleet en krijgt een paniekaanval”, vertelt Henk Schenk van de prikangstpoli in het Meander MC in Amersfoort aan RTL. Zo’n laserstraal kan volgens hem een oplossing bieden. “Maar er zijn wel een paar haken en ogen. Het lijkt me dat bloedafname niet vervangen kan worden met een laser. Bovendien is niet elke patiënt bang voor de naald, maar ook voor het feit dat er een vreemde vloeistof in hun lichaam komt.”

Testfase

Momenteel zit deze nieuwe techniek nog in de testfase. “We hebben een kleine laser ontwikkeld. Momenteel testen we hoe we de goede hoeveelheid vloeistof in de juiste huiddiepte kunnen injecteren”, aldus David Fernandez Rivas. We moeten niet te vroeg juichen, want het kan volgens de onderzoeker nog wel vijftien jaar duren voordat vaccinaties in Nederland met een laserstraal gezet kunnen worden.

