Waar Bobby Snijder (thirty-something) overdag een doodnormale jongeman is, dost hij zich ’s avonds uit in extravagante outfits, glitter en glamour. Hij is namelijk dragqueen. Va-va-voom!

Vandaag is het Paarse Vrijdag. Dé dag waarop scholieren paars dragen uit solidariteit voor medeleerlingen die homo, biseksueel, lesbisch of transgender zijn (LHBTIQ+)

First things first: Paarse Vrijdag. Jij bent geen scholier, wel gay én dragqueen. Heb jij ook iets paars aan?

‘Nee, eigenlijk niet. Ik heb meer het idee dat het online leeft, dus ik zou eerder op Instagram posten dat ik mijn haar paars heb geverfd of een foto met een paars shirt posten. Tijdens de Pride Amsterdam zet ik mij wel echt in voor homo’s.’

Terug naar drag. Even voor de duidelijkheid: wat is een dragqueen nu précies?

‘Voor mij is een dragqueen een uitvergroting van het ultieme vrouwelijke wezen. Het loslaten van alle onderdrukte vrouwelijke energie, zonder ook echt een vrouw te zijn. Ik voel mij namelijk wel echt een man. Een dragqueen is een echte performer. Ze is een entertainer, grappig, professioneel en neemt de actualiteit op de hak.’

Over actualiteit gesproken. Sinds september hebben wij Drag Race Holland en vergeet uiteraard het überpopulaire RuPaul’s Drag Race niet. Wat vind je van deze programma’s?

‘De programma’s zetten drag in een heel ander daglicht. Het verschuift van gay naar mainstream, wat zorgt voor meer acceptatie. Drag is echt een kunstvorm. Het is niet even een pailettenjurk aantrekken, pruik opzetten en een nummertje lip syncen is. Drag is echt een kunstvorm.’

Hoe is jouw eigen ‘drag race’ eigenlijk begonnen?

‘In 2011 speelde ik in de musical La Cage aux Folles van Joop van Ende, over een nachtclub in Saint-Tropez met een travestietenshow. Zo ontdekte ik dat ik het leuk vond om met gender te spelen. Ik trad toe wel al op met Blush, een androgyn performers drietal. Echt drag ben ik nu sinds een jaar. Tijdens een avond stappen is mijn alter ego Keta Minaj geboren.’

Keta Minaj. Als in Nicki Minaj?

‘Ja, het is een knipoog naar Nicki Minaj vanwege de grote kont die Keta ook heeft. Omdat ik aan de bovenkant gespierd ben, ziet zo’n klein mannenkontje er niet uit. En Keta, omdat ik toch wel een soort van buiten mijzelf treed. Keta Minaj is voluptueus, energiek en extravert. Ze heeft veel verschillende looks en heeft wel iets weg van een heks of sprookjesfiguur.’

Voluptueus, energiek en extravert. Hoe reageert je omgeving daar eigenlijk op?

‘Iedereen reageert positief alleen potentiële lovers vinden het soms minder leuk. Als je op een man valt, dan wil je een man en geen hysterische meid. Zelf heb het ik tien jaar geleden ook een keer uitgemaakt omdat ik het niet trok dat een date mij in een Britney Spears- schooltenue kwam ophalen voor een avondje uit. Ik vond het echt een turn off.’

Nog even over dat vrouwelijke. Hoe verstop je eigenlijk je zaakje?

‘Heel veel dragqueens trekken hun zaakje tussen hun benen naar achteren en zetten dit vast met duct tape. Zelf verstop ik mijn zaakje in een strakke panty, waarvan het kruis iets lager hangt. Dat vast tapen gaat voor mij te ver. Ik scheer mijn armen en benen ook niet. Ik vind het superleuk om een vrouw te spelen, maar ik ben toch echt graag een man.’

Tot slot. Hoe breng je in coronatijd toch je inner (en outer) dragqueen tot uiting?

‘ Nu ik niet kan optreden, geef ik dragqueen workshops. Make-up heeft echt oefening nodig. Behalve make-up en de outfit, focus ik tijdens de workshop op overgave. Als jij niet gelooft dat je een dragqueen of vrouw bent, dan zie je dat. Dragqueen kan je alleen zijn met volle overgave.’

