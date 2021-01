Body positive: 8 Instagramaccounts om te volgen als je psoriasis hebt

Psoriasis is een vervelende huidaandoening die vaak voor komt. De ernst verschilt nogal. Sommige mensen hebben er jaren geen last van en dan opeens weer een flare-up, anderen kampen pertinent met rode schilfers, plekjes en uitslag. Schrale troost: je bent niet de enige.

Kim Kardashian heeft bijvoorbeeld nooit een geheim gemaakt van het feit dat ze psoriasis heeft. Hoewel ze daar in het verleden onzeker over was, voelt ze zich nu naar eigen zeggen ‘extreem comfortabel’ bij. ‘Waar het ook zit over mijn lichaam, de ene keer vind ik het prima als anderen het zien, de andere keer bedek ik het met make-up omdat ik dan vind dat het teveel afleid. Als je psoriasis hebt, zou het niet je hele leven moeten beheersen.’

Community

Ook model Cara Delevingne en Queer Eye’s Jonathan Van Ness hebben de huidaandoening. Veel celebs zijn dus open over de huidziekte, maar nemen hun fans niet echt mee in hoe het is om in het dagelijks leven hiermee te dealen. Gelukkig zijn er een boel influencers die dat wél doen. Zij vormen onderdeel van een community die ongefilterde foto’s en tips delen. Wat werkt wel, wat niet? Niet alleen om advies uit te wisselen, maar ook om iedereen te laten zien dat psoriasis je nooit zou moeten weerhouden van een gezonde dosis zelfvertrouwen.

1. Stephanie, @cyapsoriasis

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door STEPHANIE (@cyapsoriasis)

2. Renee, @psoriasis_thoughts

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Psoriasis Thoughts (@psoriasis_thoughts)

3. Gabby, @flakey___

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door flakey l gabby mirls (@flakey___)

4. Michelle @lordmich

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Michelle Nyasha (@lordmich)

5. Jude, @judeavrilduncan

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jude | #psoriasisawareness (@judeavrilduncan)

6. Bobbie, @healthybobbs

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bobbie – Psoriasis❣️ (@healthybobbs)

7. Michelle, @psoriasiswanderer

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door michelles psoriasis (@psoriasiswanderer)

8. Sine, @psoauty

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sine (@psoauty)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Mama Mia | Beeld: iStock