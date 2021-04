Kaarsen zijn de afgelopen tijd helemaal in. En er zijn dan ook verschillende trends op dat gebied ontstaan, zoals confettikaarsen en draaikaarsen. Maar, ze hebben weer iets nieuws bedacht: de bodycandle genaamd! Een kaars in de vorm van het vrouwenlichaam.

Instagram staat inmiddels al helemaal vol met foto’s van de bodycandles en we snappen wel waarom. Het is eigenlijk gewoon een klein kunstwerkje om neer te zetten. Opbranden? Da’s hartstikke zonde.

Vrouwenlichaam

De nieuwste kaarsentrend is dus de bodycandle, een kaars in de vorm van het vrouwenlichaam. De kaarsen zijn verkrijgbaar in verschillende huidskleuren. Maar als je liever voor een mooie roze of paarse kleur gaat, dan zijn er ook genoeg bodycandles in die kleur op de kop te tikken. Een ook de vrouwenlichamen zijn er in alle maten. Slanke kaarsen, vollere kaarsen. Je kunt zelf een bodycandle kopen van een zwangere vrouw.

Lees ook

Move over twisted candles: zó maak je zelf knappe marmeren kaarsen

Inspiratie

Omdat de kaars in zoveel verschillende kleuren te verkrijgen is, past -ie ook direct in ieders interieur. Kaarsen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken als accessoire op je salontafel, of gewoon gezellig in de slaapkamer. Twijfel je welke kaars of kleur het best bij jouw interieur past? Op Instagram staat zat foto’s, maar we hebben de leukste voor je uitgekozen!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ARTSY (SCENTED) CANDLES (@some.sisu)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door E v e l i n a (@eveslife)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door INCENSUEL Candles (@incensuel)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Willow | & | Flo (@willowandflo)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Amani London (@amani_london_)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Arimas Candles (@arimascandles)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?