Uitgelekt: zo zien borsten er echt na uit een zwangerschap

Over het vrouwenlichaam na een zwangerschap bestaan nogal wat misvattingen. Zo veert vrijwel niemand direct terug in shape en komen tepels van vrouwen die borstvoeding geven in vele gradaties.

Om duidelijk te maken dat al die veranderingen niet meer dan normaal zijn, heeft het zwangerschapsmerk Frida een online bibliotheek vol foto’s van verschillende tepels die borstvoeding geven online gezet. Van tepels ter grootte van een ontbijtbord tot lekkende lepels met korstjes: alle denkbare variaties passeren de revue.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Frida Mom (@fridamom)

Boobs out for Cardi

Volgens het bedrijf zijn vrouwen te weinig ingelicht over welke veranderingen je lijf doormaakt tijdens en na een zwangerschap. Het onderwerp werd weer een issue toen Cardi B. in oktober per ongeluk foto’s van haar borsten na de bevalling in Instagram Stories gooide. Sommige volgers namen aanstoot aan de foto en hadden commentaar op de grootte van van Cardi’s tepels. Tegelijkertijd gingen veel vrouwen als een blok achter de rapper staan en deelden ze ook foto’s van hun eigen borsten onder de hashtag #boobsstilloutforcardi.

Onvoldoende geïnformeerd

‘De ophef rondom Cardi B.’s tepels na haar bevalling onderschrijft onze overtuiging dat vrouwen onvoldoende geïnformeerd zijn over de fysieke transformatie na een bevalling – inclusief tepels’, schrijft Frida. ‘Dat gaat ons aan het hart. Daarom willen we er alles aan doen om vrouwen voor te bereiden op wat hun lichaam doormaakt na een bevalling.’

De online bieb vol foto’s gaat gepaard met korte toelichtingen over hoe en waarom borsten veranderen. Het belangrijkste advies: wees niet bang voor die natuurlijke veranderingen die je lichaam doormaakt, het is allemaal oké.

Dus lieve zwangere vrouwen: houd rekening met prominente aderen, striae, a-symmetrie, grotere tepels en – borsten. Sommige borsten weer de oude, maar de meesten niet. Ook dit nieuwe normaal is er eentje om te omarmen. Je vindt de complete fotogalerij hier.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Frida Mom (@fridamom)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Mashable. | Beeld: iStock