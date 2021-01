Botox move over! Dit is fitness voor je gezicht

Esthetische logopedie, de laatste tijd zie ik het steeds vaker voorbijkomen. Een therapie voor vrouwen en mannen die claimt zonder injectables je gezicht zo jong en stralend mogelijk te houden. Hoe het werkt? Logopedist Marissa Morit (27) legt het uit.

Voorkennis. Logopedist: therapeut die problemen en aandoeningen behandelt op het gebied van communicatie, stem, taal, spraak, gehoor en slikken.

Esthethische logopedie. Los ken ik allebei de woorden maar van de combinatie heb ik nog nóóit gehoord. Leg uit!

“Het is een natuurlijk alternatief voor injectables waarbij je de spieren in je gezicht en hals versterkt en verstevigt door middel van oefeningen. Wij noemen het ook wel Face Fitness. Het zorgt voor meer volume, een gladdere huid en dat de lijntjes verzachten. Daarnaast zijn er ook zachte massage-oefeningen die zorgen voor meer ontspanning, verbetering van de bloedcirculatie en daarbij de productie van collageen. Dat laatste hebben we nodig om onze huid soepel te houden. Het leuke is dat je het overal kan doen: in de auto, op de fiets, in de douche, in de lift.”

Ok, interessant! Het is dus eigenlijk een soort van trainen, maar dan zonder sportschool en alleen met je gezicht. En hoe ben jij daar dan zo bijgekomen?

“Wij zijn allebei logopedist. We werken met kinderen en volwassenen die vaak via de orthodontist, tandarts of kno-arts doorgestuurd worden. Vaak gaat het om slappe gezichtsspieren, ademen met een open mond en moeite met het sluiten van de mond. Wij geven dan oefeningen mee om dit te verbeteren. Behalve praktisch, werken de oefeningen ook esthetisch. Cliënten kregen een stevigere huid, een betere doorbloeding, waardoor hun huid nu straalt en zij er frisser uit zien. Zo is het idee ontstaan.”

Behalve de sportschool die je niet nodig hebt, kan ik botox en fillers ook de deur uit doen?

“Het is natuurlijk persoonlijk, maar wij zijn er niet van om iets kunstmatigs in de huid te spuiten. Met injectables heb je een quick-fix. Je ziet direct resultaat, maar je moet een aantal keer per jaar terugkomen en je zit er je hele leven aan vast, ook qua bijwerkingen. Met esthetische logopedie heb je na vier of vijf sessies resultaat, afhankelijk van je persoonlijke plan en je persoonlijke wensen.

Bovendien werk je hiermee niet alleen aan de buitenkant, maar ook van binnenuit. Ons uitgangspunt is dan ook; wees niet bang voor een nieuw lijntje, maar weet hoe je het kunt verzachten en wat je eraan kunt doen”

Ik lees hier dat het onder andere helpt tegen een fronsrimpel, kraaienpootjes en gezakte oogleden. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn..

“Collageen en elasticine verminderen naarmate we ouder worden. De huid wordt minder elastisch. De opperlaag van de huid wordt dunner, waardoor de bescherming van de huid afneemt. Met face fitness in combinatie met leefstijladviezen kan je dit proces vertragen en een groot deel van de lijntjes uitstellen en verzachten. Daarnaast kun je onder andere werken aan het verminderen van een onderkin, vollere lippen en een strakkere kaaklijn.”

Ok en als ik dan ermee begin, hoe lang duurt het eigenlijk voordat je resultaat ziet?

“Meestal is dit na vier à vijf weken (en sessies). We spreken de probleemzones aan, kijken naar de lichaamshouding en naar de onderwerpen die tekenen van huidveroudering veroorzaken. zoals: stress, zelfbeeld, beweging, aantal zon-uren en huidverzorging. Aan de hand daarvan wordt een persoonlijk programma opgesteld met oefening en adviezen. Dat diepen we uit in een aantal sessies. Je werkt dus ook aan je zelfbeeld; als jij je gezicht dagelijks op een natuurlijke manier aandacht geeft dan is dat een boost voor je eigen natuurlijke schoonheid. Het is ons doel om jou, als professional van jouw eigen huid, de deur uit te laten gaan”

Zijn er eigenlijk nog grote verschillen tussen Face Fitness voor vrouwen en voor mannen?

“Er zijn zeker verschillen. De huid van mannen maakt langer collageen aan, waardoor ze pas op latere leeftijd rimpels krijgen. Vrouwen krijgen dus eerder rimpels, máár de rimpels van mannen zijn wel een stukje dieper. Daarnaast zien we dat mannen hun huid minder goed verzorgen en beschermen. Daar besteden we tijdens de sessies dan ook extra aandacht aan.”

Tot slot. Nu willen we dit natuurlijk allemaal proberen, thuis in lockdown. Welke oefening geef je mee?

“Ieder persoon is anders en zal in de praktijk dan ook andere oefeningen van ons meekrijgen. Een vrij algemene oefening die we wel kunnen meegeven is een oefening voor vollere lippen: ga recht op een stoel zitten, voeten plat op de grond, schouders rustig ontspannen en hoofd goed recht. Pers dan je bovenlip en onderlip gedurende tien seconden tegen elkaar aan en herhaal dit vijf keer.

Dit zorgt voor betere doorbloeding, zuurstof toevoer en meer spiermassa. Je lippen worden hierdoor voller. Daarnaast is het belangrijk om goed te letten op wat je eet. We raden mensen onder andere aan om voedselrijke bladgroenten eten, omdat deze rijk zijn aan vitamine C en daarmee de productie van collageen stimuleren. ”

Bron: Marissa Morit, Esthetische Logopedie | Beeld: Getty