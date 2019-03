VIVA-Fit: 7 stappen om je te ontpoppen als een spiderwoman

Zit je vastgekoekt aan de bank omdat je maar geen sport kunt vinden die je leuk vindt? Het gloednieuwe boulderen zou weleens een winner kunnen zijn! Volg deze 7 stappen en ontpop je als ware spiderwoman.

1. Boul-watte?

Boulderen is een klimsport waarbij je op een wand van maximaal vierenhalve meter hoog klimt. Zónder zekeringstouw, maar – don’t worry – er liggen dikke matten op de grond om een eventuele val te breken. Van beginner tot ervaren klimmer: voor iedereen is het een uitdaging om de top te bereiken. Op de wanden zijn namelijk verschillende ‘routes’ uitgestippeld en daardoor kun je het jezelf zo makkelijk of moeilijk mogelijk maken. Boulderen kun je alleen doen, maar het wordt vaker in duo’s gedaan. Zo kun je elkaar helpen, en na afloop samen een drankje doen natuurlijk.

2. Win-win-winsituatie

Boulderen is een fullbody workout: je traint je bovenlichaam om evenwicht te houden, je armen bij sprongen en je benen als je jezelf omhoog moet werken. Ook word je leniger van al die spinnevrouw-moves over de muur. Met boulderen kun je in een uur rond de vierhonderd calorieën verbranden en dat is stukken meer dan met veel andere sporten. Je traint bovendien niet alleen je lichaam, maar ook je hersenen. Door te puzzelen hoe je de top moet bereiken, maar ook doordat je volledig geconcentreerd bezig bent. En boulderen gaat niet vervelen, omdat je steeds moeilijkere routes gaat maken. Daarmee verleg je telkens weer je fysieke en mentale grenzen en test je je doorzettingsvermogen.

3. Gaat dat zien

Begint het al een beetje te kriebelen? Bekijk dan alvast de film Free solo. Deze documentaire volgt de Amerikaanse klimmer Alex Honnold, een free soloist die het liefst bergen beklimt zonder zekeringstouw. Zijn droom: El Capitan beklimmen, een 900 meter hoge, steile rotswand in Yosemite National Park in de VS. Zonder touw dus! Geloof ons, je zit met zweethanden in de bioscoop. Of je denkt na afloop: die boulderwand van vierenhalve meter doe ik effe óf je bent voorgoed genezen.

4. Wat moet ik áán?

Stuitert niet

Met deze sportbeha’s zijn ondersteuning en bewegingsvrijheid gegarandeerd.

Odlo.com

Zit lekker

Vochtafdrijvend T-shirt met platgestikte naden, zodat het minimaal schuurt tegen je huid. Flex T-shirt € 30

Thenorthface.nl

De broek aan

Tight of loose fit? Lange of kort? Het maakt niet uit bij boulderen, als jij je er maar comfortabel in voelt en er makkelijk in kunt bewegen. Consious Mystique tights € 100

Casall.com

5. Ook nodig

Essentieel om überhaupt de wand op te komen: magnesium. Die komt in een leuke tube én is vloeibaar. Heb je dus wel de grip, maar niet de stof. 8bplus Vloeibaar Magnesium € 15,90 Monk.nl

My first klimschoen

Bij alle klimhallen kun je voor zo’n vier euro per keer schoenen huren. Toe aan je eigen boulderschoen? Dan is dit een goed beginnersmodel dat er niet al te lomp uitziet. La Sportiva Tarantula Coral €79,90 Bergfreunde.nl

6. Waar en hoeveel?

Moesten boulderaars het een paar jaar geleden nog doen met een ‘lullig’ wandje in een klimhal, tegenwoordig popt de ene na de andere hippe boulderhal op. Bijvoorbeeld Het Lab in Amsterdam, Monk Bouldergym met locaties in Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam, Boulderhal de Campus in Den Haag en Boulderhal Energiehaven in Utrecht. Losse lessen kosten gemiddeld rond de tien euro en een maandabonnement tussen de veertig en vijfenzeventig euro. Ook kun je in de meeste hallen strippenkaarten kopen. Meer info: hetlabamsterdam.nl, monk.nl, boulderhaldecampus.nl, boulderhalenergiehaven.nl

7. After-workoutdrankje

Verkoelende, fairtrade en biologische ChariTea waarvan per verkocht flesje ook nog eens vijf cent naar een non-profitorganisatie gaat. € 1,80 via Ekoplaza.nl

