Braaf aan het smeren met nachtcrème? Dit is waarom het eigenlijk overbodig is

Voor je gaat slapen, volgt eerst nog een heel ritueel. Je smeert braaf elke avond nachtcrème op je gezicht, om zo je huidje de optimale verzorging te geven. Maar wist je dat dit goedje eigenlijk vrijwel overbodig is?

En dan hebben we het niet per sé over überhaupt iets op je gezicht smeren voor je naar dromenland gaat. Maar wel dat je hier weer een speciale investering voor zou moeten doen naast je dagcrème.

Nachtcrème overbodig

Jetske Ultee, onderzoeksarts in cosmetische dermatologie verklaart namelijk dat je prima hetzelfde in de ochtend en in de avond kunt smeren. ‘Het allerbelangrijkste verschil tussen dag- en nachtcrèmes is vaak de toevoeging van een SPF, maar daarvoor heb je eigenlijk geen speciale nachtcrème nodig.’

Herstellen

Maar je huid herstelt toch juist extra tijdens je slaap, moet je dan niet iets speciaals smeren? Niet helemaal. Je velletje is eigenlijk de hele tijd bezig om zich te vernieuwen. Maar dát je iets opsmeert voordat je schaapjes gaat tellen, is natuurlijk wel goed. Maar Ultee legt uit dat dit heus geen andere crème hoeft te zijn dan overdag. ‘Wel zorg ik voor voldoende hoge concentraties antioxidanten die je huid overdag én ’s nachts goed kan gebruiken.’

Droge huid

Last van een droge huid? Dan kun je op dit moment natuurlijk wel een extra dikke laag aanbrengen. ‘Dat zorgt voor extra hydratatie als mijn huid bijvoorbeeld door de lage luchtvochtigheid wat droger is’, sluit Jetske af. ‘En zo kunnen de antioxidanten en andere werkzame stoffen in de crème daaronder gewoon hun werk doen.’ Wil je dus investeren in een goede producten, kijk dan of je een aparte nachtcrème overbodig kunt maken. Daarmee sla je twee vliegen in één klap en het scheelt in je portemonnee.

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash