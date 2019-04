Brain freeze? Met deze tips ben je er sneller vanaf

Goed of slecht weer, een ijsje gaat er altijd wel in. Toch hebben we één grote angst bij het nemen van een hapje. Want zodra de kou razendsnel naar je hersenen trekt weet je al hoe laat het is: brain freeze.

Maar hoe kan dat nu, dat je de vervelende kou zo sterk voelt? Het is eigenlijk heel simpel. The British Medical Journal legt uit dat pijnreceptoren reageren op lage temperaturen en dit wordt weer doorgeven aan jouw hersenen. Het resultaat? De bloedstroom door de voorste hersenslagader van de hersenen neemt ineens heel veel toe en dat doet pijn. Daardoor ontstaat de plotselinge brain freeze. Klein gelukje: zodra de ader weer vernauwt, zul je merken dat ook de ijzige scheut meteen afneemt.

Tips

Toch is het niet zo dat je maar in pijn moet zitten afwachten tot het minder wordt. Er zijn wat handige trucjes waardoor je sneller weer het hoofd koel, of ja, warm kan houden. Zo helpt heet water drinken, maar je kunt ook je tong tegen je gehemelte aan duwen. Lijkt een beetje gek, maar zo verwarm je in een handomdraai dat gebied. De laatste mogelijkheid is om met je handen je mond en neus te bedenken. Hierdoor stroomt de warme lucht ook snel weer terug naar de onderkoelde area. Ijsje dan maar?

Bron: HLN | Beeld: iStock