Brazilian wax? Nee joh, laat staan die handel

Niks meer scheren, waxen of plukken met een pincetje (au!). Je mag alles weer gewoon laten woekeren. Want een volle bos is namelijk de nieuwe brazillian.

Na bekendheden als Lady Gaga, Madonna en Gaby Hoffmann uit de serie Girls, zegt nu ook modebijbel Voque dat het tijd is om het hele zaakje beneden te laten staan. All in the name of fashion, uiteraard.

Kaal is ook niet alles

Maar, een kale poes is niet per se hygiënischer. Als je van plan bent mee te doen aan de trend, moet je er wel voor zorgen dat je de zone down-under hetzelfde behandelt als het haar op je hoofd. Gewoon regelmatig een goede wasbeurt geven dus. Daarnaast heeft schaamhaar als voordeel dat het de vagina-opening en het genitale gebied beschermt.

Doe maar natuurlijk

De eigenares een bekende waxstudio in Los Angeles, Paz Stark, zegt dat ze merkt dat haar klanten vragen om niet meer alles te waxen. Veel vrouwen gaan nu voor een netjes getrimde bos. ‘Ze willen een vollere en natuurlijkere look van onderen. Ik heb het gevoel dat de brazilian wax niet uit de mode is, maar dat vrouwen het gewoon op hun eigen manier willen. Minder strak en afgelijnd’.

