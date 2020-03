Bring it on: om deze reden zou de lente je vrolijker en gezonder maken

Met alles wat er gaande is momenteel, mag het zonnetje wel weer gaan schijnen. Letterlijk en figuurlijk, want de lente zou je vrolijker én gezonder maken. Dus hop, je tuin in of balkon op en pak die eerste stralen.

Maar waarom ervaren we nu een blij gevoel bij de overgang naar dit seizoen? Nou, dat heeft alles te maken met het idee dat je een nieuw begin te wachten staat. Gedragswetenschapper Katherine Milkman verklaart aan the Guardian dat dat komt door alle bloemen die gaan bloeien, de lammetjes in de wei, oftewel: het teken van nieuw leven.

Lente vrolijker

Deze overgang zorgt bij ons weer voor een soort motivatieboost. Kom maar door met die ambitieuze plannen of wie weet durf jij nu wél die knoop door te hakken. Daarnaast zul je waarschijnlijk ook merken dat wat zon je meteen een stuk vrolijker en positiever laat voelen. Komt het even goed uit dat de temperaturen deze week weer omhoog schieten! Daarnaast zorgen deze stralen voor een toename aan creativiteit en een beter geheugen. Wie weet ga je wel eindelijk een gerecht maken uit dat receptenboek dat al maanden stof ligt te vangen, wie weet.

SAD

Voor mensen die last hebben van een winterdepressie, kan het ook een lichtpuntje betekenen. Psychiater Hugh Selsick van Royal College of Psychiatrists geeft aan dat hierdoor klachten als vermoeidheid en somberheid kunnen verminderen. Toch hoeft dat niet altijd zo te zijn: je kunt ook zeker last krijgen van Seasonal Affective Disorder (SAD) in de lente en zomer. Desalniettemin is daglicht een bijzondere indicator voor onze hersenen. ’s Ochtends sta je makkelijker op met wat zonnestralen, terwijl in de avond je juist de duisternis nodig hebt om in slaap te vallen. Alleen maar binnen deze dagen? Probeer dan toch (voorzichtig) een frisse neus te halen. Je zult merken dat je je daarna een stuk beter voelt.

Bron: Margriet | Beeld: Unsplash