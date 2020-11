De horeca blijft nog een maand dicht, grote kans dat je inmiddels door je puzzels en gezelschapspellen heen bent. Wat kun je nu nog doen om de tijd door te komen? Idee: maak je eigen bruisballen voor in bad met deze badbruisbal machine van de Action.

Bad of geen bad, bruisballen maken is altijd een goed idee. Heb je een bad? Dan is niets zo leuk als in je eigen bruisballen baden. Heb je geen bad? Dan is een zelfgemaakte bruisbal een uiterst creatief cadeautje om te geven. Kortom: zelf bruisballen maken is een prima tijdverdrijf.

En het is Action to the rescue, want de rommelgigant heeft nu een heuse ‘badbruisballen-maker’ in de aanbieding. Voor slechts 8,79 euro haal je dit apparaat in huis. Hiermee maak je in drie stappen je eigen bruisballen, tot wel tien stuks. Je krijgt er namelijk setjes poeder en een mal bij. En we spreken hier van een echt koopje, want dezelfde badbruisballen-maker staat voor het dubbele op Bol.com.

DIY bruisbal

Ben je op zoek naar meer inspiratie om zelf bruisballen te maken? Op YouTube gaat er een hele wereld voor je open. Neem nu de vlog van Crea’Bella. In vier minuten legt ze je uit hoe je zelf een bruisbal moet maken. Alles wat je nodig hebt is:

*Baking Soda (te koop in de supermarkt ± €1,60)

*Maizena (te koop in de supermarkt ± €0,50)

*Citroenzuur (te koop bij de Tuinen of Holland & Barrett €5,99)

*Epsom badzout (te koop bij de Tuinen of Holland &Barrett €5,99)

*Kokosolie (Ik heb hem gekocht bij Holland &Barrett en had een grote verpakking gekocht dus prijs varieert hierin. (rond de €4,-)

*Essentiële olie (Gekocht bij Holland & Barrett prijs varieerde tussen €6,99/€9,99 (bij mij was de tweede voor €1,-)

*Food coloring (voeding kleurstof) Is niet persé nodig maar geeft het wel een leuk effect!

*Bath bomb / Bruisbal mal ik heb hem gekocht (in mei 2017) bij SoLow (grote maat voor €0,89 kleine maat voor €0,69)

*Water

Benieuwd naar de uitleg? Check dan de video hieronder.