Ha! Tijdens deze hardloopwedstrijd ren je door kilometers schuim

Er was de Color Run, er was de Obstacle Run en nu is er de Bubble Run. Een hardloopwedstrijd waarbij je niet door verfpoeder of modder rent maar door kilometers schuim!

Bubble Run

Op zaterdag 17 juni wordt het Zuiderpark in Den Haag omgetoverd tot een heus Schuimpark. Daar vindt namelijk de tweede editie van de Bubble Run plaats. Tijdens deze hardloopwedstrijd kun je een afstand van 2,5 of 5 kilometer rennen, door een laag van duizenden zeepbelletjes.

Goed doel

Het hardloopparcours van de Bubble Run bevat drie grote schuimbaden, die ervoor zorgen dat jij brandschoon een sprintje kunt trekken. De kosten voor de deelname gaan naar een goed doel: Stichting Get Connect. Deze stichting zet zich in voor sport en gezondheid onder jongeren en volwassen en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij. Voorafgaand aan de Bubble Run in Den Haag vindt er ook een Bubble Run plaats op maandag 21 mei (Pinksteren) in Zwolle. Meer informatie kun je vinden op de website van BubbleRun.nl. Of het schuim ook daadwerkelijk roze gaat zijn, durven we niet te zeggen. Maar hé, doet dat ertoe?

Feelin pretty majestic. 🦄✨#BubbleRun2017 A post shared by Danielle Ariana Martinez!💖 (@thatgirldxnielle) on Jan 22, 2017 at 2:39am PST

Bron: Get Connect | Beeld: Instagram