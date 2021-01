Buik, zij, zeester? Dit zegt je favoriete slaaphouding over jou

Als je wakker bent, verraadt hoe je beweegt en praat veel over je persoonlijkheid. Maar: je slaaphouding geeft ook veel weg over je karakter. Je slaaphouding vertelt hoe je je (onbewust) voelt en waar je mee bezig bent.

Net als je persoonlijkheid, is je slaap gecompliceerd en niet eendimensionaal. Dr. Chris Idzikowski deed hier onderzoek naar en vertelt BBC news dat dit de eerste keer is dat wordt gekeken naar wat je onbewuste houding zegt over jou. Volgens hem zegt het persoonlijkheidsprofiel achter een bepaalde houding overigens heel andere dingen dan je misschien zou verwachten…

Zijslapers zijn easy going en openminded

Als je het liefst op je zij ligt, ben je niet de enige. Dit is de meest voorkomende slaaphouding onder volwassenen. Als je zo ligt met de armen langs je lichaam, ben je waarschijnlijk easy going en goedgelovig. Als je ligt met je armen uitgestrekt (‘de gaper’), ben je openminded. Het kan ook duiden op een wat cynische en achterdochtige inborst, alsof je naar antwoorden zoekt.

Dokter Idzikowski stipt ook aan dat zijslapers stijf wakker kunnen worden en daardoor overdag wat minder go with the flow zijn. Hij raadt daarom aan om als je tussendoor wakker wordt, je even goed uit te rekken. Op welke zij je ligt, zegt ook nog wel het een en ander. Als je van de persoon naast je afgedraaid ligt, wil je je onafhankelijkheid bewaren en ben je misschien bang te close te worden met iemand. Als je juist naar je partner toegedraaid ligt, betekent dit dat je je op gemak voelt.

Foetus-slapers zoeken troost

Jezelf als een baby opkrullen in de foetushouding betekent dat je aan het einde van de dag troost of geruststelling zoekt. Klinkt bekend? Welkom bij de club: de foetushouding is een populaire slaaphouding die vooral onder vrouwen geliefd is. De foetushouding kan bovendien ook wijzen op zelfverzekerdheid. Je waardeert je eigen gezelschap en vindt troost en veiligheid bij jezelf.

Buikslapers zijn extravert en snel overweldigd

Buikslapers die met hun armen om hun kussen geklemd liggen, zijn vaak een beetje onbezonnen en extravert. Je bent sociaal en probeert graag nieuwe dingen uit. Daarentegen kampen veel buikslapers ook met spanningen die ze gedurende de dag opbouwen. Dat gebeurt vaak als je het gevoel hebt dat je de controle verliest. Probeer daarom al te ontspannen vóór je in bed kruipt.

Rugslapers hebben hoge verwachtingen

Op je rug slapen met je armen langs je zij wordt ook wel de miltiairenhouding genoemd. Het betekent dat je hoge verwachtingen hebt van jezelf en van anderen. Deze slaaphouding suggereert ook dat je een beetje gereserveerd bent. Hoeveel ruimte je inneemt als je op je rug ligt, zegt veel over je. Als je op je rug ligt met je armen naast je, heb je zelfbeheersing en ben je wat ingetogen.

Zeesterren maken makkelijk vrienden

De zeester ligt op z’n rug met uitgestrekte armen en benen. Zoveel ruimte innemen lijkt misschien wat asociaal, maar in werkelijkheid is de zeester helemaal niet zo graag het middelpunt van aandacht. Wel is de zeester een betrouwbare vriend, een goede luisteraar en een genereuze geliefde.

Als je niet de enige in bed bent, ben je als zeester in de relatie wellicht wat dominant. Bovendien heb je op je rug een grotere kans op snurken. Gelukkig maak je dat overdag weer goed met je feilloze sociale skills.

Lepeltjes zijn warm en verbonden

Deel je het bed met een partner tegen wie je het liefst aankruipt? Dan heb je een warme persoonlijkheid en wil je je zo verbonden mogelijk voelen met anderen. Als je juist ruimte nodig hebt in bed, ben je waarschijnlijk wat gereserveerder.

Dicht bij je partner slapen is overigens helemaal geen slecht idee. Ook in je slaap komen zo feel good-hormonen vrij. Ook fijn is dat je op je zij minder risico loopt in het oor van je partner te snurken (en andersom).

Natuurlijk zijn al die slaaphoudingen geen exacte wetenschap. Grote kans dat je ’s nachts nogal eens wisselt van slaap. Het belangrijkste is hoe dan ook dat je een kwalitatieve nachtrust krijgt? Hoe? Misschien dat deze tips je helpen.

Bron: Bustle | Beeld: Getty