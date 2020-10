Burn-out of overspannen? Dit zijn de verschillen die je moet kennen

De term ‘burn-out’ is de laatste jaren bijna een soort buzzword geworden. We kennen allemaal wel iemand die eronder heeft geleden, of misschien heb je het zelf ondervonden. Maar wanneer heb je een burn-out? Het gebeurt regelmatig dat een burn-out verward wordt met overspannen of overwerkt zijn. Wat zijn precies de verschillen tussen die twee?

Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen een burn-out en overspannen zijn, kunnen we de twee niet over één kam scheren. Twijfel je of je last hebt van een burn-out of overspannen bent? Dit zijn de verschillen waar je op moet letten.

Burn-out of overspannen?

Een burn-out hebben, betekent letterlijk dat je bent ‘opgebrand’. De klachten zijn zowel lichamelijk als mentaal. Zo heb je niet alleen veel last van stress, maar je voelt je ook extreem moe, neerslachtig en lusteloos. Het is zelfs mogelijk om depressieve gevoelens ervaren. Alle symptomen van een burn-out vind je hier. Herken jij jezelf niet in de symptomen of twijfel je? Dan kan het zijn dat je misschien overspannen bent.

Wat is een burn-out?

Maar eerst: wat is een burn-out precies? Je krijgt een burn-out doordat je voor een lange periode veel stress hebt gehad en de symptomen daarvan genegeerd hebt. Heb je bijvoorbeeld veel overgewerkt of afspraken gehad? Dat – plus (on)bewuste stress door de coronacrisis – kan ervoor zorgen dat je lichaam (om precies te zijn: je bijnieren) in korte tijd veel stresshormonen heeft aangemaakt, waardoor je te lang op adrenaline hebt geleefd. Je bijnieren zijn uitgeput, je hebt geen energie meer en je bent fysiek uitgeschakeld. Doorgaan kán gewoon niet meer, waardoor je gedwongen bent om rust te nemen.

Overspannen als voorstadium

Als je overspannen bent, is er (nog) geen sprake van die lichamelijke uitputting. Ook hoef je helemaal geen last te hebben van depressieve gevoelens, en kun je – zelfs met chronische stress – nog vrolijk door het leven gaan. Je bent wél heel gestresst, waardoor de eerste burn-out symptomen al zichtbaar kunnen zijn. Daarmee is overspannen zijn een soort ‘voorstadium’ van een burn-out: je leeft al een tijdje op adrenaline, maar je kúnt nog terug.

Een burn-out voorkomen

Hoe je dat doet? Negeer je stressklachten niet en trek aan de bel als je merkt dat het de verkeerde kant op gaat. Dat kun je doen door je levensstijl aan te passen (door bijvoorbeeld minder te gaan werken) of contact op te nemen met je huisarts. Ook kun je deze burn-out test doen om inzicht te krijgen in jouw situatie. Hoe eerder je dat doet, hoe beter. Het kan namelijk maanden of soms zelfs jaren duren voordat je volledig bent hersteld van een burn-out.

Bron: Burn Out Poli | Beeld: Getty Images