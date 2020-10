Hoe weet je of je te maken hebt met een burn-out? Dit zijn de symptomen

Je hebt het je misschien wel eens afgevraagd: wat zijn nu eigenlijk de symptomen van een burn-out? Uit de cijfers van het CBS blijkt dat 17 procent van de werknemers in Nederland last had van burn-outklachten in 2019. Bij vrouwen ligt dit percentage zelfs hoger: 18,2 procent. En dat is flink. Ben je bang dat je tegen een burn-out aan zit? Onderneem dan actie en check de symptomen.

Burn-out symptomen zijn zowel lichamelijk als mentaal. De meest bekende signalen waar je voor moet oppassen zijn (te veel) stress en oververmoeidheid, maar er zijn nog veel meer symptomen waaraan je een burn-out kunt herkennen. Dit zijn ze.

Burn-out symptomen

1. Veel stress

Stress is een vorm van spanning die in het lichaam optreedt als reactie op externe prikkels. ‘Bij een burn-out komen er zoveel prikkels op ons af dat het brein ze niet meer verwerkt krijgt’, zo legt arts, bestsellerauteur en bedrijfsconsulent Luc Swinnen uit. Zo heeft je lichaam in een korte tijd veel stresshormonen aangemaakt. En als dat te veel en te lang gebeurt, lukt het op een gegeven moment niet meer en ben je ‘opgebrand’.

2. Sterke vermoeidheid

Naast veel stress is lichamelijke vermoeidheid één van de meest voorkomende burn-out symptomen. Je bent extreem moe, wat zich uit in allerlei fysieke klachten zoals hoofd-, nek- en/of spierpijn. Ook een slechte spijsvertering, duizeligheid, hartkloppingen en een drukkend gevoel op de borststreek kunnen zich voordoen.

3. Slaapproblemen

Door die fysieke vermoeidheid kun je met slaapproblemen te maken krijgen. Omdat je constant aan het piekeren bent, is het moeilijker om in slaap te vallen. Ook kun je veel angstige gevoelens ervaren als je eenmaal in bed ligt en alleen bent met je gedachten. Dat zorgt ervoor dat je erg onrustig slaapt en ’s nachts vaak wakker wordt.

4. Moeilijk kunnen ontspannen

Ook buiten je bedtijd om kun je te maken krijgen met veel gepieker en een opgejaagd gevoel. Het is moeilijk voor je om te ontspannen en je merkt dat je niet meer kunt genieten van dingen. Kortom: je wordt mentaal compleet opgeslokt door je werk en de gevoelens van stress en druk die je daarmee associeert.

5. Slechte concentratie en/of vergeetachtig

Burn-out symptomen die je misschien niet meteen zou verwachten, zijn het minder worden van cognitieve functies zoals concentratieproblemen en vergeetachtigheid. Als je te veel prikkels krijgt, begint je brein te falen. Zo kun je dingen vergeten, ben je vaak verward en maak je steeds vaker fouten.

6. Neerslachtig

Een gevoel van lusteloosheid en neerslachtigheid zijn ook herkenbare signalen van een burn-out, die vaak gepaard gaan met huilbuien. Je hebt geen energie, ziet het nut van bepaalde dingen niet meer en je situatie kan zelfs uitzichtloos voelen.

7. Lage eigenwaarde

Dat neerslachtige gevoel zorgt ervoor dat je (denkt dat je) minder goed presteert op je werk. Je bent daardoor erg onzeker over je eigen capaciteiten en je kunt zelfs schuldgevoelens ervaren. Zo kan het voelen alsof je ‘de boel’ voor de gek houdt, omdat je overtuigd bent dat je niet goed genoeg bent.

8. Sociale isolatie

Volgens Swinnen gelooft iemand met een burn-out niet alleen niet langer in z’n eigen competenties, deze persoon wordt ook bijzonder cynisch. Er ontstaat een steeds grotere afstand tussen de persoon en de wereld, waardoor hij zich gaat terugtrekken om sociaal contact te mijden.

Trek aan de bel!

Herken je jezelf in bovenstaande punten? Negeer dat dan niet en onderneem actie (bijvoorbeeld door deze tips te proberen). Mocht je veel burn-out symptomen ervaren, neem dan contact op met je huisarts. Ook kun je deze burn-out test doen om inzicht te krijgen in jouw situatie. Hoe eerder je dat doet, hoe beter. Het kan namelijk maanden of soms zelfs jaren duren voordat je volledig bent hersteld van een burn-out.

