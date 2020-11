Niets om je voor te schamen: bye schaamlippen, hello vulvalippen

Te harig, te groot of niet glad genoeg. Down under willen we eruitzien alsof we werken als kersvers pornomodel en een schaamlipcorrectie lijkt de normaalste zaak van de wereld. Hó eens even. Waarom zijn we niet gewoon blij met onze vulva? Tijd om gedag te zeggen tegen schaamte en trots te zijn op onze vajayjay.

De vagina en vulva zijn prachtige, fascinerende lichaamsdelen waar we trots op mogen zijn. Dankzij dit gegeven kunnen wij kinderen baren en ervaren we een heerlijk orgasme. Toch hebben veelal vrouwen de wens om het down under aan te passen. Uit onderzoek van de International Society of Aestetic Plastic Surgery (ISAPS) blijkt het aantal schaamlipcorrecties in 2016 wereldwijd met 45 procent te zijn toegenomen.

Vulva



Vooral een verkleining van de vulvalippen is hot and happening. Ja, je leest het goed. Geen schaamlippen, maar vulvalippen: “Schaamlippen indiceert dat het iets is om je voor te schamen, vertellen seksuologen Anna en Leila van @Seksulogenmettwee. “Door deze woorden aan te passen in ons taalgebruik proberen we onzekerheden weg te nemen.”

Gladjes

Het vertekende beeld in pornofilms verklaart mogelijk de stijging van het aantal operaties aan de vulva. “Porno is niet slecht, mar onthoudt dat het film is. Films zijn nep en ja, ook bij porno wordt er een hoop veranderd om het mooier te maken.” Ben daarvan bewust en laat je niet misleiden door de perfecte en gladgeschoren vagina’s. Want ja, ook de trend van het ontharen is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Nu we daar benende kaal zijn valt het des te meer op hoe onze vajayjay uitziet. Opeens realiseren we ons dat we niet voldoen aan het ideaalbeeld. Maar, wacht eens even. Wat is ideaal? Iedere vulva is anders en perfecte symmetrie is een illusie.

Spiegeltje, spiegeltje in de hand

Seksuologen Anne en Leila moedigen aan om je vulva goed te bekijken met een spiegeltje. “Blijf dit doen en blijf haar ontdekken. Het is belangrijk om je eigen vulva te leren kennen in alle toestanden; in opwinding, in neutrale toestand en tijdens ongesteldheid.” Naast onze eigen ontdekkingstocht mag er volgens de twee seksuologen bij seksuele voorlichting, op scholen en vanuit thuis, beter geïnformeerd worden. “Alleen al de juiste benaming voor de vulva en vagina staat nergens goed geschreven. De clitoris wordt in veel boeken niet eens in zijn geheel genoemd. Er valt veel te halen in de voorlichtingsboeken.”

Bekijk, bestudeer en praat over de vajayjay

Er valt nog een hoop te verbeteren, maar vooruit: verbeter de wereld, begin bij jezelf. “Het kijken naar en praten over vulva’s doet goed. Kijk naar porna en praat met vriendinnen over jullie vulva.”

Neem eens een kijkje op het Instagramaccount van de Amsterdamse kunstenares @vulvagallery. Ze tekent honderden vulva’s om diversiteit aan te kaarten.” Zo zie je: de één heeft kleine vulvalippen, de andere grotere vulvalippen en weer een ander heeft precies alles het tegenovergesteld. Ook iedere kleur is anders en iedere vorm is anders. En ja, we hebben nu eenmaal stoppeltjes en rode bultjes van het scheren. De perfecte vulva is een illusie en vulvalippen zijn allesbehalve om je voor te schamen.

Tekst: Sien Boonen | Beeld: iStock