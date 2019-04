Weg met het taboe: nieuwe campagne roept op angststoornissen bespreekbaar te maken

We zijn allemaal wel eens bang. Eén op de 5 Nederlanders krijgt zelfs met een angststoornis te maken, maar durft daar niet over te praten. En daar moet verandering in komen. Daarom start staatssecretaris Paul Blokhuis vandaag met de campagne: Hey! Het is oké, maak het bespreekbaar.

Angst zit in ons allemaal en kan soms goed van pas komen. Bij het maken van keuzes denk je langer na. Alle gevolgen weeg je tegen elkaar af. Dat maakt je bewuster van alle consequenties die je beslissing kan hebben, terwijl andere mensen hier niet altijd bij stilstaan. Maar angst kan ook alle controle overnemen. Als het je dagelijkse leven negatief beïnvloedt en als je bepaalde situaties gaat vermijden wordt het een stoornis.

Altijd bang

Kortademigheid, duizelig, zweten, hartkloppingen en een drukkend gevoel op de borst: allemaal symptomen van een paniekaanval. Mensen met een angststoornis zijn eigenlijk altijd bang en hebben hier continue last van. Ze zijn bezorgd over werk, de kinderen, vakanties, betalingen of de toekomst.

Taboe

Met de campagne Hey! Het is oké hoopt minister Blokhuis het taboe te doorbreken. De schaamte rondom om hulp te vragen is groot. ‘Het is belangrijk dat mensen open durven te zijn over psychische klachten, zoals depressie en angststoornissen. Een gesprek met vrienden, familie of je werkgever kan een stap zijn naar de juiste hulp. Soms is erover praten al genoeg, maar er zijn ook mensen die professionele hulp nodig hebben. Hoe eerder je er bij bent hoe groter de kans dat je klachten minder zwaar worden.’

Bron: ANP | Beeld: iStock