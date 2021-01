Terwijl we anders zouden willen en verwachten, is er anno 2021 nog steeds veel sprake van discriminatie. Niet alleen op het gebied van huidskleur, sekse en lichaamsgewicht, maar ook op het gebied van háár. Haardiscriminatie is een groot probleem op voornamelijk de werkvloer en in scholen. Daar wil de campagne ‘The CROWN act’ een eind aan maken.

De CROWN Act staat voor het ‘creëren van een respectvolle en open wereld voor natuurlijk haar’, en verbiedt discriminatie op basis van ras. De organisatie strijdt tegen het ontzeggen van werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden vanwege haartextuur of kapsels, waaronder vlechten of bantu-knopen.

Onderzoek naar haardiscriminatie

De strijd werd voorheen alleen in Amerika gevoerd, maar inmiddels heeft huidverzorgingsmerk Dove The CROWN act gelanceerd in Engeland. Want ook daar is haardiscriminatie nog altijd een groot probleem. Uit onderzoek van het merk onder 500 zwarte volwassenen en 500 zwarte jonge tieners uit Engeland blijkt dat 63 procent van hen haardiscriminatie heeft ervaren. Dit vond voornamelijk plaats wanneer zij hun haar op de natuurlijke wijze droegen en geen gebruik maakten van pruiken, extentions of stijltangen.

Schokkende cijfers

Maar de cijfers tonen meer schokkende feiten. Want ook blijkt dat meer dan een derde van de zwarte volwassenen op het werk te maken heeft gehad met discriminatie van hun haar. En maar liefst 25 procent gaf zelfs aan van het werk naar huis te zijn gestuurd omdat ze hun haar op natuurlijke wijze droegen.

Gestraft en gepest

De CROWN act hoopt een eind aan deze discriminatie te maken. ‘Natuurlijke kapsels, waaronder afro’s, vlechten en dreadlocks, zijn traditionele manieren om ons erfgoed uit te drukken en ons haar te dragen. Het is omdat dit niet wordt begrepen dat jonge kinderen worden gestraft door leraren of gepest door leeftijdsgenoten”, verklaart Zina Alfa, oprichter van Ub Hair aan Popsugar.

Lange weg te gaan

Daar is auteur en academicus Emma Dabiri het hartgrondig mee eens. ‘Ik wil zien dat een zwart persoon met vlechten net zo professioneel wordt geacht als ieder ander ‘, verklaart ze. Inmiddels is haardiscriminatie door de inzet van The CROWN act in zeven Amerikaanse staten verboden, maar de strijd is nog lang niet gestreden.

Free to be happy. Free to be me. Crazy its 2020 and we need #thecrownact for our hair to be free. Creating a better world for my not so mini me. #CROWNDay #naturalhair #locnation #locs pic.twitter.com/DPzd0yYpKo

Bron: Popsugar | Beeld: iStock