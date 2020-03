Scrollen maar: dit account geeft heerlijke reality check op Instagram

Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten dat het aantal neuscorrecties flink stijgt in Nederland. Niet zo gek, als je bedenkt dat op Instagram het ene na het andere bewerkte lichaam voorbij komt. Daarom prijzen wij het account @celebglowup2, dat in enkele foto’s de cosmetische ingrepen van celebrities (de celeb glow up) weergeeft.

Wie zichzelf in de schijnwerpers wil zetten, is tegenwoordig niet vies meer van een lipfiller hier of een botox-spuitje daar. Door menig (wannabe) celebrity wordt die trend ons met de paplepel ingegoten. En daardoor vergeten jij en ik bijna dat niets is wat het lijkt. En dat ook Bella Hadid vroeger gewoon een iets grotere neus had.

Op dat we niet mogen vergeten wat de realiteit is, is er nu @celebglowups die ons een realitycheck brengt. Dua Lipa, Bella Hadid, Elizabeth Olsen, Lily Aldridge, allemaal passeren ze de revue. En allemaal zijn ze niet vies van een celeb glow up. Gewoon even doorheen scrollen en voilà, je ziet weer alles in perspectief.

Het is overigens niet het eerste account dat de voor- en na-foto’s van beroemdheden op een rij zit. Eerder was er het account @beauty.false, dat foto’s zonder en mét FaceTune liet zien.