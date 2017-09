Chagrijnig als je honger hebt? Dit is waarom

Het lijkt wel alsof je gewoon niet meer helder na kunt denken als je honger hebt. Je wordt elke keer weer lichtjes hangry en de mensen in je omgeving weten dat ze je dan zo snel mogelijk eten moeten geven. Hoe komt het toch dat we dan zo chaggi worden?

Nee, het zit niet tussen je oren. Wetenschappers hebben ontdekt dat hangry zijn wel degelijk een lichamelijk verschijnsel is. Je stelt je dus niet aan als je niet meer kunt functioneren als je honger hebt. Als je eet worden namelijk de koolhydraten, proteïnen en vetten in voeding door je lichaam omgezet in suiker (glucose), aminozuren en vetzuren. Als het langer geleden is dat je iets hebt genuttigd, dan zorgt een laag glucoseniveau ervoor dat je minder energie hebt.

Chagrijnig

Je hersenen gaan dan snakken naar die glucose en dat voel je. Alles komt veel harder binnen en ook kun je veel gevoeliger reageren op andere mensen. Verklaart ook waarom we onze vriend zo afsnauwen als we gewoon iets binnen moeten krijgen. Daarnaast is er een verband ontdekt tussen een laag bloedsuikerniveau en bepaalde hormonen die zorgen dat je humeurig wordt.

Licht agressief

Het werkt zo: als je honger hebt, geven je hersenen een seintje aan de organen die hormonen aanmaken om meer glucose te gaan produceren. Zo probeert je lichaam dat tekort aan glucose op te lossen. Maar deze hormonen zijn onder andere adrenaline, cortisol en neuropeptide Y. En waar staan deze om bekend? Juist, ze geven je een stressgevoel én je kunt er zelfs licht agressief van worden. Oeps! Toch maar altijd een reserve snack bij de hand houden dus. Is ook iets beter voor je omgeving.

Bron Women’s Health | Beeld Shutterstock