Check je polsen: de ‘Freckle Challenge’ gaat viraal

Voordat je verder leest: check je polsen even. Heb je op het midden van je pols een kleine moedervlek zitten? Het blijkt dat gek genoeg heel veel vrouwen een vlekje op het midden van hun pols hebben. Het internet gaat helemaal los om deze zogenoemde ‘Freckle Challenge’.

Viraal

Op 22 mei plaatste Aaryn Whitely foto’s van haar pols en die van haar vrienden op Twitter. Ze schreef: ‘Dames, hebben jullie een moedervlek op jullie pols of is dit een mythe?’ Daarna ging deze tweet viraal en sindsdien posten duizenden vrouwen foto’s van hun pols, om aan te tonen dat ze inderdaad een moedervlekje op hun pols hebben.

ladies….. u got a freckle on the middle of ur wrist or is this a myth lmao pic.twitter.com/VpwkkeWKTj — aaryn ✰ (@aarynwhitley) May 22, 2019

Wat is een moedervlek?

Een moedervlek is meestal een klein, donker plekje op je huid. Moedervlekken worden op de huid gevormd als gevolg van een overproductie van melanine, dat is donkerbruin of zwart pigment. Bij blootstelling aan zonlicht kunnen moedervlekken donkerder en zichtbaarder worden. Dat is ook de reden dat sommige vlekken in de winter vervagen en andere weer donkerder worden in de zomer.

Theorie

Het is onduidelijk waarom de meeste vrouwen van over de hele wereld zo’n kleine moedervlek op het midden van hun pols hebben. En tegelijkertijd blijft het bizar. Verschillende theorieën gaan het internet over, maar sommige vrouwen hebben wel hele grappige theorieën.

‘Plot twist: het is een heksenteken en we komen allemaal samen in een coven’, schrijft iemand op Twitter. ‘Ik heb het niet, betekent dit nu dat ik niet echt een vrouw ben?’, tweet een ander. En: ‘Dat is waar aliens je bloed hebben afgenomen, toen ze je ontvoerden, duh. Maar natuurlijk herinner je je dat niet meer.’

Bron: Bored Panda | Beeld: Getty Images