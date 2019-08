Cheer up: positievelingen leven langer

Gezegdes zijn er niet voor niets, en zo geldt ook voor deze: look on the bright side of life. En dan niet eens om je omgeving een fijn leven te bezorgen, maar voor jezelluf. Uit onderzoek blijkt namelijk dat je met een positieve mind langer leeft.

Een Amerikaans onderzoek volgde bijna 70 duizend vrouwen en 1500 mannen. De vrouwen werden tussen hun 58-86e gevraagd een uitgebreid formulier in te vullen waarmee hun persoonlijke level van optimisme werd vastgesteld. Tien jaar later werd gecheckt of ze nog leefden. Bij de mannengroep werd hetzelfde gedaan, maar dan wat eerder, namelijk in 1986 en hun gezondheidsstatus werd na 30 jaar weer gecheckt.

Don’t worry, be happy

De positievelingen bleken tussen de 50 en 70 procent meer kans te hebben om 85 jaar of ouder te worden dan mensen die pessimistischer in elkaar steken. Voor de onderzoekers is de uitkomst van dit onderzoek belangrijk omdat het aantoont dat positivisme een belangrijke bijdrage levert aan het verlengen van de levensduur.

Behoor jij tot de negativo’s? Don’t worry. Want de mate van optimisme in een mens iets wat door bepaalde technieken of therapie aan te passen is.

Tip: Wie om zichzelf kan lachen, staat positiever in het leven

Bron: Thetimes.co.uk | Beeld: Unsplash