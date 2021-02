Vrijdag 12 februari is het Chinees nieuwjaar. 2021 is het jaar van de Os. Voor de mensen die ook in het jaar van de Os geboren zijn wordt 2021 een heel goed jaar, dat de boeken in zal gaan als eentje om nooit meer te vergeten.

Wie geboren is in het jaar van de Os (1949, 1961, 1973, 1985, 1997 of 2009) staat een geweldig jaar te wachten. Je zou het zelfs een geluksjaar kunnen noemen, waarin je beloond wordt voor al het harde werk dat je verzet hebt in 2020. Het belooft dan ook een jaar te worden met veel mogelijkheden op veel verschillende gebieden. Maar er komen vooral heel veel mooie momenten om te vieren, op je pad.

Gezond

Je wilt dit jaar zeker de juiste keuzes maken als het gaat om je gezondheid. De hoogste prioriteit voor de Os dit jaar is namelijk goede gezondheid en een fit en vitaal lijf. Regelmatig sporten is dus heel belangrijk, net als een gezond eetpatroon en voldoende rust.

Succes

De Os brengt veel succes! Het is dus een perfect jaar om een (nieuwe) baan te gaan zoeken of promotie te maken. Alles wat je vorig jaar niet lukte, kan dit jaar zomaar ineens wél succesvol zijn. Dit is hét jaar om alle kansen te grijpen en niet langer te dromen maar te gaan doen.

Relaties

Op zoek naar een relatie? Dit is het perfecte jaar voor de liefde! De Os staat namelijk veel positiefs te wachten op liefdesgebied. Volgens de Os is dit ook het ideale jaar om je bruiloft te plannen. Ben je nog single? Voor de vrijgezelle onder ons zullen de eerste paar maanden van het kalenderjaar er heel goed uitzien.

Je zult uitgenodigd worden op verschillende dates. Misschien helpen je vrienden of familie zelf wel een handje mee om je te koppelen aan je levenspartner. Dat liefde in de lucht hangt is dus zeker, de kans is dus heel groot dat je iemand zal vinden. Vertrouw vooral op je gevoel en beoordeel een boek nooit bij zijn kaft.

Kinderen

Heb je kinderen? Dan is het voor de Os belangrijk om je nog meer dan anders op hen te focussen. Geef hen de ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen, maar laat de touwtjes niet volledig vieren.

Financiën

Dit jaar kan al niet meer stuk, maar ook komen er in 2021 veel kansen om geld te verdienen voorbij voor de Os. Hij zal zorgen financiële zekerheid en een spaarrekening die steeds voller wordt. Daar is wel veel vastberadenheid en doorzettingsvermogen voor nodig, want het geld komt er niet zomaar.

Bron: Libelle | Beeld: GettyImages