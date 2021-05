Dít is waarom je snakt naar chocolade als je ongesteld bent

Wanneer het weer de tijd van de maand is en de hormonen weer hun slag slaan, hebben wij vrouwen vaak het verlangen naar een lekker stukje chocola. Maar waarom hebben wij deze cravings voor chocolade als we ongesteld zijn?

Happy mood

Het is bewezen dat je meer trek krijgt in chocolade als je ongesteld bent. Je stemming wordt namelijk erg beïnvloed op het moment van je menstruatie. Je voelt je misschien sneller geprikkeld, verdrietig of chagrijnig. Dit gevoel maakt je down en daardoor krijg je zin in koolhydraatrijk eten. En waar zitten nou behoorlijk wat koolhydraten in? Chocolade! Je krikt hiermee je serotonine level omhoog en dat wordt niets voor niets het gelukshormoon genoemd, want het geeft je een goed gevoel.

Magnesium om de spieren te verslappen

Tijdens de menstruatie hebben veel vrouwen last van buik en rugpijn. Door voldoende magnesium binnen te krijgen, kun je die pijn verminderen. Het eten van het heerlijk goedje tijdens de ongesteldheid is dus geen excuus, maar juist een hulpmiddel. Magnesium zorgt ook voor een goede energiestofwisseling en hormoonbalans. Het is dus helemaal niet gek dat vrouwen het gevoel hebben verslaafd te zijn aan zoetigheid, want er zit ook best wat magnesium in chocolade. Je lichaam weet wat het nodig heeft.

