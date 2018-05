Chocoladeyoga is een ding en wij willen het

Om helemaal zen te worden, kun je aan yoga doen. Maar mocht je nu meer ontspannen raken van een stuk (lees: reep) chocola, dan is deze combinatie wellicht dé sport voor jou.

De ‘chocoladeyoga’ is een initiatief van Love Cacoa en yogalerares Guzel Mursalimova. Klinkt als een hoop lekkere stukjes van dit hemelse goedje eten en dat is het ook. Het werkt zo: naast de bekende houdingen is ook meditatie een onderdeel van deze speciale yoga. Zo mag je niet alleen tijdens de les snoepen, maar ook tijdens het mediteren. NOM!

Londen

Het evenement vond plaats in Londen en lijkt nu niet meer beschikbaar te zijn, maar dit kun je wat ons betreft ook best thuis nabootsen. Sla wat choco in, zet een tutorial aan en bouw wat rustmomenten in om van jouw lekkernij te kunnen genieten. Dat is nog eens ontspannen!

