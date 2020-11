Chrissy Teigen zit na stilgeboorte zoon in een ‘depressief gat’

Het is niet meer dan logisch, en toch ongelooflijk verdrietig: het gaat niet goed met Chrissy Teigen na de stilgeboorte van haar zoon Jack. Tegelijkertijd drukt ze fans op het hart zich niet teveel zorgen over haar te maken.

Het is al een tijdje wat stiller rondom Chrissy Teigen. Iedereen die weet wat de presentatrice de afgelopen weken doormaakte, begrijpt natuurlijk waarom. Op Twitter bevestigt ze dat het niet goed met haar gaat.

Depressief gat

‘Ik tweet niet veel omdat ik eerlijk gezegd in een depressief gat zit. Maak je geen zorgen, ik heb veel hulp om me heen om beter te worden en zal snel gefikst worden.’ Ze eindigt haar tweet met een grapje. ‘Ze bellen wel wanneer ik gerepareerd ben en klaar om op te halen. Dan kun je langskomen en me oppikken, oké? Dank en love you.’

Tekst gaat verder onder tweet.

I’m not tweeting much because I’m honestly in a bit of a grief depression hole but do not worry as I have so much help around me to get better and I’ll be fixed soon. they’ll call when im better and ready for pickup and u can swing by and grab me ok? thank u and love you! — chrissy teigen (@chrissyteigen) November 25, 2020

Mentale struggles

Chrissy sprak al eerder over de mentale struggles die ze soms heeft. In 2017 ging ze door een postnatale depressie na de bevalling van dochter Luna. Ook na de stilgeboorte van zoon Jack was ze meteen open over wat zij en haar man John Legend doormaakten. Ze deelde hartverscheurende foto’s op social media en schreef later een essay over de gebeurtenis voor Medium.

‘Mensen zeggen dat een gebeurtenis als deze een gat in je hart creëert. Een gat was er zeker, maar het is gevuld met de liefde van iets waar ik zoveel van houd. Deze ruimte voelt niet leeg. Het voelt vol.’ Ze vertelde ook dat zij en John middenin de rouwperiode soms weer wat zon zagen. ‘Ik sta mezelf toe om slechte en goede dagen te hebben.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door chrissy teigen (@chrissyteigen)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: People. | Beeld: Brunopress