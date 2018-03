Christina Curry geeft vrouwen advies in nieuwe column Sad Girl Support

Christina Curry was sinds haar negende al vrijwel elk uur van de dag online, waardoor ze zich een leven zonder internet haast niet meer kan voorstellen. Maar ondanks dat het digitale tijdperk erg veel voordelen heeft, kent de 27-jarige ook de negatieve kant van het internet. In haar nieuwe column Sad Girl Support op Broadly deelt ze de ervaringen en mensenkennis die ze de afgelopen jaren heeft opgedaan door andere vrouwen advies te geven.

In haar eerste column geeft ze dan ook gelijk een goede dosis relatieadvies aan een meisje dat haar vriendin niet voor de volle honderd procent vertrouwt en adviseert ze één van de schrijvers hoe je met paniekaanvallen omgaat. Iets waar ze zelf ook enorm last van heeft gehad. “Ik kan me identificeren met bijna alles wat je beschrijft. Sinds mijn vijfde lijd ik aan extreme hypochondrie, angsten, agorafobie (pleinvrees), emetofobie (angst om over te geven) en een obsessieve-compulsieve stoornis.”

Plassen van zweet

In haar openhartige column beschrijft ze dan ook hoe de paniekaanvallen haar leven tijdens haar jeugd volledig overnamen. “Ik denk dat ik de beste jaren van mijn schooltijd heb doorgebracht in plassen van zweet, terwijl ik me verstopte in het kantoortje van een docent – en nooit eens taart of pizza at op verjaardagsfeestjes, omdat ik zo bang was dat ik over zou moeten geven of dood zou gaan.”

Het leven

Uiteindelijk wist Christina haar paniekaanvallen de baas te zijn en haar angsten te overwinnen. Mede door het advies dat ze van haar vader kreeg. “Op een dag zullen we allemaal doodgaan. Dat is eigenlijk de enige garantie die we echt hebben in dit leven. We zullen allemaal doodgaan en geen van ons heeft een idee van wat er daarna zal komen. In plaats van geobsedeerd te zijn door de dood, kan je proberen het om te draaien en over het leven na te denken. Stel jezelf open voor de mogelijkheden van een ‘leven’.”

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron: Broadly| Beeld: Mo Schalkx, Titia Hoogendoorn