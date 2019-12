Compleet uitgeput na de feestdagen? Misschien heb je een ‘familie-jetlag’

Ze zijn weer voorbij, de kerstdagen. En hoewel je misschien zou verwachten je herboren te voelen na een paar vrije dagen in gezelschap van je (schoon)familie, kan het ook zijn dat je je juist compleet uitgeput voelt. Hoe dan?

Wie na de feestdagen last heeft van moeheid en stress, zou zomaar eens last kunnen hebben van een familie-jetlag. Dat vertelde klinisch psycholoog Adam Fried aan New York Times. Een familie-jetlag is – net als de jetlag die je ervaart na het reizen – het gevolg van de verstoring van de dagelijkse routine. Wie tijdens de kerstdagen veel familieleden onder ogen moet komen die hij of zij normaal niet vaak ziet, kan hier last van krijgen.

Emotionele stress

Of je in de decembermaand een jetlag oploopt, heeft er niks mee te maken of je je familie wel of niet mag. Al vind je je ouders, schoonzus of tante nóg zo aardig: het verschijnsel kan alsnog optreden. Dat komt doordat je ineens over allerlei zaken moet praten die je de rest van het jaar niet met hen bespreekt, en je uiterste best doet om de gesprekken goed te laten verlopen – die awkward silences willen we immers maar al te graag voorkomen. De emotionele stress die dit veroorzaakt, nemen we pas daarna waar – vaak zonder te beseffen dat het door de feestdagen komt.

Bron: New York Times | Beeld: iStock