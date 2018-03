Doe maar niet: complimenten geven aan je kroost

Heb jij de neiging om je spruiten veelvuldig te complimenteren? Hou d’r maar mee op. Kinderen kunnen er blijkbaar onzeker, minder gemotiveerd en depressief van worden. Whoeps.

Je zou denken dat met enige regelmaat je kind een veer te geven ervoor zou zorgen dat ze opgroeien tot evenwichtige persoonlijkheden. Maar opvoedkundige Marina van der Waal is van mening dat we helemaal zouden moeten stoppen met het geven van complimenten. We leggen volgens haar daardoor onbewust druk op onze kinderen. Want door een waardeoordeel te geven aan hun gedrag, willen zij steeds aan onze verwachtingen blijven voldoen. En dat zou ook leugentjes in de hand kunnen werken als kinderen vrezen dat dat een keer niet gaat lukken.

Doodnormaal

Marina geeft aan dat complimenten geven echt van deze tijd is: ’Grootouders verbazen zich vaak over hoe wij onze kinderen de hemel in prijzen. Vroeger was het doodnormaal als je je fiets netjes terug in de schuur zette.’

Effe dimmen

Ook Jo Hermanns, hoogleraar Opvoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam, is van mening dat we wat moeten dimmen in het aantal complimenten die we onze kinderen toedichten. Maar we hoeven er niet mee te stoppen. Volgens hem gaat het om het vinden van de juiste balans. ‘Natuurlijk gaat de werking van positief belonen door middel van complimenten verloren als het teveel gebeurd, maar emotie in de opvoeding is ontzettend belangrijk. Als je aan je kind laat blijken dat je blij bent om iets, dan blijft dat positieve gevoel hangen’.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron RTL Nieuws | Beeld Shutterstock