Lukt het je nu niet contact te onderhouden met vrienden? Je bent niet de enige

Als je het lastig vindt om echt contact te onderhouden met vrienden, zelfs als je je eenzaam voelt, ben je niet de enige. Het grootste deel van de communicatie vindt plaats via apparaten. ’s Avonds dan ook nog een vriendin appen, voelt dan bijna als een administratief klusje.

Hoe dol je ook bent op je vrienden: je hebt ze liever naast je dan op de bank. Na een dag thuiswerken ’s avonds dan ook nog eens je sociale contacten onderhouden op je telefoon, voelt dan als een verplichting. Daardoor dreigt de fysieke afstand nu ook nog eens een mentale kloof te worden.

Doomscrollen

Bovendien: een gesprek voeren kan nog best lastig zijn ook als je niks meer meemaakt. Small talk lijkt bijna irrelevant als je misschien je baan verliest of een dierbare hebt die ziek is. Na een dag doomscrollen door liveblogs is ’s avonds dan ook nog eens het nieuws doornemen met vrienden wel het laatste waar je zin in hebt.

Energie

Daarnaast hebben we ook nog te maken met een avondklok en vervagen de grenzen tussen werk en privé. Grote kans dat je nu toch iedere avond een halfuur langer doorwerkt of in het weekend even je laptop erbij pakt. Allemaal tijd die je ook had kunnen besteden aan een wandeling met een vriend. Veel mensen staan nu in de overlevingsstand en hebben alle energie nodig om de dag door te komen. Dan is ’s avonds apathisch netflixen soms nog het enige waar je kracht voor hebt.

Goed: kommer en kwel dus, maar er zijn manier om het leed te verzachten. Wees ten eerste kritisch over met wie je nauw contact onderhoudt. Focus je op de mensen met wie je close bent in plaats van de vage kennissen. Onthoud ook dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. De sterkste vriendschappen overleven deze pandemie.

FaceTimen

Als je contact hebt, is het een goed idee omdat via FaceTime te doen. Iemand aankijken triggert delen in het brein die belonend werken. Ook iemands stem horen kan je stresslevel omlaag brengen. Het is zo makkelijker je echt verbonden te voelen met iemand, waardoor je vervolgens gelukshormoon oxytocine aanmaakt. Zoek een rustige plek in huis en zorg dat je echt even de tijd hebt voor een goed gesprek. Dat hoeft niet lang te duren: ook hier gaat de kwaliteit boven kwantiteit.

Tijdelijk

Als je FaceTimen een crime vindt of videobellen om wat voor reden dan ook lastig vindt, is een lief gebaar altijd een goed idee. Stuur een kaartje, een bos bloemen of zet een zelfgebakken taart voor de deur. Zo laat je de ander weten dat je aan diegene denkt, en dat is echt belangrijker dan je denkt. Onthoud tot slot dat deze pandemie, hoe oneindig ‘ie ondertussen ook voelt, tot een einde komt. En dat het gebrek aan contact met vrienden ook tijdelijk is. Voor je het weet zit je weer samen gezusterlijk aan de toog te flirten met de halve kroeg. Hang in there.

Bron: Red | Beeld: Getty