Waarom corona de overgang naar wintertijd extra lastig kan maken

Zo’n uurtje schuiven elk half jaar líjkt misschien niet veel, maar toch kun je er wel degelijk last van hebben. Zeker nu corona ook nog een extra duit in het zakje doet. Door de pandemie kan de overgang naar de wintertijd namelijk éxtra moeilijk zijn.

Ben je nu helemaal niet uit bed te krijgen in de ochtend? Dan is zorgen voor extra licht toch echt wel een gouden tip. ‘Blijf dus niet liggen of zitten in het donker – dan maak je het jezelf moeilijk. Zet meteen een paar lichten aan, dat helpt!’, vertelt slaapexpert Alies Coster aan het ED.

Corona wintertijd

Door corona is er natuurlijk weinig nog mogelijk en ga je eigenlijk al automatisch in een soort spaarstand. Geen gekke dingen doen na het verzetten van de klok, lijkt dan ook vrij makkelijk op te volgen, aldus Floris Wouterson, slaapdeskundige en auteur van het boek Superslapen. ‘Een deel van de mensen vaart wel bij het thuisregime. Ze beleven minder stress, bijvoorbeeld door niet te hoeven haasten en niet in de file te hoeven staan.’ Toch moet je nu je tijd over heb ’s ochtends, niet je extra lang blijven liggen: kom juist in beweging.

Lees ook:

Wintertijd 2020: dit is alles wat je wil weten

Stress

Maar corona zorgt ook vooral voor veel onzekerheid, waardoor de grens tussen werk en privé nog maar lastig op te stellen is. Wouterson verklaart: ‘Corona is voor hen een stressfactor, die de grens tussen werk en privé doet vervagen. Veel mensen hebben daar moeite mee. Het kost meer energie om gefocust te blijven op je werk, er is minder sociale controle. Dergelijke zaken beïnvloeden ook het slaappatroon.’

Problemen

Hoewel de meeste mensen snel wennen aan de nieuwe tijd, kan de lockdown samen met de winterdepressie zorgen voor meer somberheid. Toch zou onze biologische klok het beste aansluiten op de wintertijd. Slaapexpert Winnie Hofman sluit af: ‘Qua geografie zouden we eigenlijk al in de Engelse tijdzone moeten zitten. In de zomertijd zitten we dus twee uur verkeerd.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: ED | Beeld: iStock