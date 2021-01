Waarom in deze coronatijd in je neus peuteren opeens gevaarlijk kan zijn

Dat je niet in je neus moet peuteren, dat hoeven we je natuurlijk eigenlijk niet te vertellen. Het is een behoorlijk onsmakelijke gewoonte en alleen daarom al zou je het niet moeten doen. Maak je je er nou toch stiekem weleens aan schuldig? Dan is het goed om te weten dat dit juist in coronatijd gevaarlijk kan zijn.

Waarschuwing

Sinds de coronacrisis vinden veel mensen persoonlijke hygiëne belangrijker dan ooit. Maar slechte gewoontes, die hebben we allemaal en zijn vaak lastig om af te leren. Is jouw slechte gewoonte in je neus peuteren? Probeer daar dan echt zo snel mogelijk mee te stoppen, want juist nu is dit niet alleen smerig, maar ook gevaarlijk. Paul Pottinger, dokter en specialist in infectieziekten, waarschuwt hier zelfs voor.

Gevaar van peuteren

Volgens Paul Pottinger kan jij er door in je neus te peuteren namelijk zelf voor zorgen dat je besmet raakt met het coronavirus. “Je brengt ziektekiemen over van je vingertoppen naar je neus, wat precies het tegenovergestelde is van wat je wil”, zegt hij tegen CNN.

Besmetting via de neus

Er zijn drie belangrijke wegen waarop een virus je lichaam binnen kan komen: je mond, je ogen en je neus. In je neus heb je neusharen zitten, die ervoor zorgen dat ziekteverwekkers niet diep je neus in dringen. Maar zodra jij je vinger zelf diep in je neus steekt, blijft van die bescherming niet veel over. Zo zou je jezelf dus kunnen besmetten met het coronavirus.

Wondjes

Moleculair viroloog Cedric Buckley wil daarnaast nog benadrukken dat je met neuspeuteren je neus snel kunt beschadigen, bijvoorbeeld met je nagel. Je neusholte is namelijk heel kwetsbaar. “Zodra de barrière is doorbroken hebben virussen de vrije toegang”, zegt hij hierover, waarmee hij doelt op het feit dat het virus zo in je bloedbaan terecht kan komen. Hartstikke gevaarlijk! Dus, mocht je voor deze waarschuwing nog af en toe vrolijk een vinger in je neus steken, dan is dit een goede reden om snel met die onsmakelijke gewoonte te stoppen.