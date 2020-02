Het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Vanuit China verspreidt het virus zich als een olievlek over de wereld. Ook in Europa houdt het virus huis. Hier lees je alles over het corona-virus. Wat als het virus in Nederland rond gaat waren? En welke mondkapjes beschermen?

Vandaag werd bekend dat een Duitser die besmet is met het virus in Limburg is geweest. Gelukkig bleek de Duitser nog niet ziek te zijn toen hij in Nederland op bezoek was. De kans dat we in Nederland te maken gaan hebben met het coronavirus is wel groot. Het achterhalen van besmettingen is lastig op bijvoorbeeld luchthavens waar mensen worden gecheckt op het virus. Dat komt omdat mensen soms nog geen symptomen hebben op het moment dat ze worden getest.

Coronavirus naar Nederland

EditieNL liet onderzoeken hoe het staat met de angst onder Nederlands voor het virus. Drie weken geleden maakte 47 procent van de Nederlanders zich druk om het virus, nu is dat gestegen tot 55 procent. Zestig procent van de Nederlanders vreest dat het virus ook naar Nederland komt.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft aan dat de wereld rekening moet houden met een pandemie en zich voor moet bereiden. Een professor van de London School of Hygiene and Tropical Medicine zegt dat het nog een tijd gaat duren voordat er een vaccin is tegen het virus, én genoeg voor miljoenen mensen.

Mondkapjes

Mondkapjes dragen dus, zou je denken. Maar, om jezelf te beschermen tegen het coronavirus zijn veel mondkapjes die je gedragen ziet worden in China niet afdoende. Dat zegt Bert Niesters, hoofd van de sectie klinische virologie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in de Volkskrant. De mondkapjes die bijvoorbeeld doktoren en tandartsen dragen, en je nu mensen als bewapening tegen het virus ziet dragen, beschermen niet tegen het virus omdat ze aan de zijkanten open zijn. Ze bieden dus vooral een schijnveiligheid. Dat geldt ook voor mondkapjes met een filter. Ook deze sluiten niet goed aan op de wangen en neus. Daarbij gaat het filter bij een uitademing even open, waardoor je alsnog besmet kunt raken.

Welk mondkapje helpt wel?

Het FFP2-masker sluit goed aan op het gezicht. Als deze in combinatie met een bril wordt gedragen komen er bijna geen virussen door. Je kunt namelijk ook via de traanbuizen besmet raken. Volgens Bert Niesters draagt het personeel dat met besmette mensen -als die er zouden zijn- dit masker.

Niester raadt aan om regelmatig je handen te wassen en alles wat je veel aanraakt, zoals deurknoppen in huis, je toetsenbord en je telefoon vaak te reinigen. Op die manier bescherm je jezelf het beste volgens de arts.

Bron: Volkskrant, Welingelichtekringen, EditieNL | Beeld: iStock