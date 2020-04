Durf te vragen: Floor Claus geeft antwoord op jouw cosmetische vragen

Zit je met een prangende vraag of kun je wel goede raad gebruiken op welk gebied dan ook? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze keer beantwoordt esthetisch arts Floor Claus al jouw vragen op het gebied van cosmetische behandelingen.

Vraag 1:

Ik heb botox en fillers, maar ik lieg tegen mijn omgeving dat ik iets aan mezelf heb laten doen. Wat is er mis met mij?

Antwoord:

‘Het doen van cosmetische ingrepen blijft een taboe en een beladen onderwerp om over te praten. Eigenlijk is dat gek, want iedereen gaat naar de kapper om zijn haar te knippen of te verven. Dat doen we toch ook om er mooier uit te zien? Jezelf op een andere manier verfraaien, blijft echter iets wat als beschamend wordt ervaren. Dus nee, er is zeker niks mis met jou. Ik hoor zelfs van heel veel vrouwen dat ze tegen dit probleem aanlopen. Veel mensen denken bij botox namelijk aan een totaal platgespoten gezicht, omdat er vroeger wel voorbeelden van vrouwen waren die er niet mooier, maar juist gekker uit kwamen te zien na een cosmetische ingreep. Dit beeld is blijven hangen, maar zo is het echt allang niet meer. Een goede ingreep valt juist amper op. De laatste jaren is de kijk op cosmetische ingrepen gelukkig wel wat aan het veranderen, waardoor het hebben van botox en fillers steeds breder wordt geaccepteerd. Liegen tegen je omgeving is echt niet meer nodig en ik denk dat het voor jou een stuk prettiger zou zijn om dit open en eerlijk te kunnen vertellen. Het belangrijkste is echter dat je zélf blij bent met je uiterlijk. Dus als jij het fijner vindt om je botox en fillers te verzwijgen, dan moet je dat vooral lekker doen. Je bent aan helemaal niemand verantwoording verschuldigd.’

Vraag 2:

Ik heb al jarenlang veel last van chronische migraine. Ik heb van alles geprobeerd, maar niks helpt. Zijn er cosmetische ingrepen die kunnen helpen om van deze helse hoofdpijnen af te komen?

Antwoord:

‘Zeker! Migraine reageert vaak heel goed op botox. Op de bijsluiter van botox staat zelfs dat het officieel geïndiceerd is voor gebruik bij migraine. In mijn kliniek behandel ik veel mensen met deze klachten en het gebruik van botox helpt bij zo’n tachtig procent van mijn patiënten. In sommige gevallen kun je de behandeling zelfs vergoed krijgen, maar dan zul je wel naar een neuroloog moeten. Helaas zijn er in Nederland maar weinig neurologen die dit doen, dus in de meeste gevallen beland je toch bij een cosmetisch arts. Het fijne daaraan is dat diegene zo mooi mogelijk probeert te prikken, waardoor je meestal ook nog een meer open blik en een wenkbrauwlift krijgt. Dit hoeft echter niet, want zelfs als je botox in je grote teen spuit, schijnt het goed tegen migraine te werken. Je kunt het dus ook puur medisch toepassen, waardoor je niks van de ingreep hoeft te zien. Dan prikken ze bijvoorbeeld in je nek of in je haargrens. Op deze manier heb je er geen cosmetisch effect van, maar heb je wél minder last van je migraine. Meestal blijven de effecten van een behandeling zo’n drie tot zes maanden voelbaar, dus het is zeker de moeite van het proberen waard.’

Wie is Claus

Floor Claus (45) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich als een van de eersten in Nederland in cosmetische geneeskunde. Ze richtte zich in het bijzonder op injectables om de huid te verbeteren of te verfraaien. Tegenwoordig is ze een van Nederlands meest vooraanstaande esthetische artsen en is ze samen met haar partner Rogier Holtz eigenaar van de cosmetisch geneeskundige kliniek ClausHoltz Aesthetics in Amsterdam.

