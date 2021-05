Waarom iedereen het heeft over de borsten van Billie Eilish (en dat moet stoppen)

Het is je vast niet ontgaan, maar indien toch dan praten we je snel even bij: Billie Eilish (19) staat op de cover van de Britse Vogue. Niet in het wijde uniform en met de grasgroene lokken die we van haar kennen, maar in een dreamy pin-upesque look. En dat vonden veel mensen op z’n zachtst gezegd even wennen.

Je kon er bijna de klok op gelijk zetten: zet Billie Eilish in een sexy outfit op de cover en de hele wereld vindt daar wat van. De een vindt het verloochening en noemt het een knieval. Billie was juist zo cool omdat ze zich niet conformeerde aan de standaard in Hollywood. Anderen vinden dat de wereldster niemand iets is verschuldigd en ze vooral moet dragen waar ze zelf in heeft. Juist dát is feminisme.

Billie’s borsten

Daar kunnen we lang over discussiëren en dat wordt online dan ook breed uitgemeten gedaan. Alleen: het gaat vrijwel over alleen maar over Billie’s lijf. Niet over haar nieuwe album, niet over het interview, zelfs niet over de (fantastische) outfits die ze in Vogue draagt: nope, het gaat alleen maar over het feit dat we voor het eerst haar figuur duidelijk zien.

De garderobe van een rijke tienerjongen

Toen in 2019 de hele wereld verknocht raakte aan haar hit ‘Bad guy’, ging het vaak over haar outfits. ‘De stem van een engel en de garderobe van een rijke tienerjongen’, schreven media. Die wijde looks waren natuurlijk geen toeval. Billie koos er bewust voor haar rondingen niet te laten zien, zodat de media geen kans kregen haar figuur te bespreken, maar het vooral over de muziek kon gaan. Daarmee snoerde ze iedereen de mond. Wat overigens niet betekent dat ze mode in de ban deed: designers als Louis Vuitton en Gucci stonden in de rij om haar in baggy outfits te hullen. Van top tot teen bedekt was ze minstens zo stijlvol als iedere andere celeb op de rode loper.

‘Niet mijn verantwoordelijkheid’

Ondertussen werd er wel volop gespeculeerd over haar lijf. In haar korte film ‘Not my responsibility’ stipt ze het onderwerp aan. ‘Hoewel je nooit mijn lichaam hebt gezien, veroordeel je mij er wel over. Als ik meer draag, als ik minder draag: wie bepaalt wat dat van mij maakt? Wat dat betekent? Is mijn waarde alleen gebaseerd op jouw perceptie, of is jouw mening niet mijn verantwoordelijkheid?’ Haar besluit om haar lichaam voor zichzelf te houden kwam niet voort uit onzekerheid: het was een manier om de controle over het narratief bij zichzelf te houden.

Geef vrouwelijke sterren de vrijheid

De ironie is dus dat Bille’s voorspelling waarheid wordt: in een sexy outfit gaat het dus inderdaad alleen over haar rondingen. Maar al stond ze naakt op die cover: Billie’s lichaam zijn onze zaken niet. Of we het nou vieren of objectiveren. Dus nu dat out of the way is en we weten dat ze er geweldig uit ziet: laten we vrouwelijke sterren de vrijheid geven om te dragen waar ze zin in hebben door het vanaf nu te hebben over hun werk, hun verhaal of de geweldige styling van hun outfits. We zijn immers geen 14-jarige puberjongens.

