Anders dan griep: Covid-19 symptomen komen meestal in deze volgorde

De symptomen van Covid-19 kun je zo onderhand (hopelijk) wel dromen. Iedereen weet nu dat je bij verhoging, hoesten en andere verkoudheidsklachten beter binnen kunt blijven. Omdat je nu waarschijnlijk hyper-alert bent op de symptomen, is het handig om te weten welk symptoom zich meestal als eerste aandient in het geval van Covid-19.

Een huis-, tuin- en keukengriep begint meestal met wat keelpijn of een irritant hoestje, soms gevolgd door een verhoging of koorts. Bij Covid-19 is dat net andersom. Dat ontdekten onderzoekers van de universiteit van zuid-Californië. Zij namen 55.924 Chinese coronapatiënten onder de loep.

Volgorde Covid-19 symptomen

Uit hun onderzoek blijkt dat je, uitzonderingen daargelaten, ongeveer dit verloop kunt verwachten:

1. Verhoging of koorts

2. Hoesten

3. Misselijk zijn, soms braken

4. Diarree

Dit is vooral relevant omdat we in het najaar weer het griepseizoen ingaan en het onderscheid tussen Covid-19 en ‘gewone’ griep verwarrend kan zijn. In tegenstelling tot infectieziektes als Sars en Mers wordt bij coronapatiënten het bovenste gedeelte van het maag-darmkanaal aangetast vóór het onderste gedeelte. Daarom beginnen de klachten bij hen vaak met misselijk zijn en overgeven en volgt diarree pas later. Volgens de onderzoekers zegt de volgorde van de symptomen overigens niets over het verdere verloop van de ziekte.

Volgorde symptomen griepvirus

Bij mensen die besmet zijn met griepvirus ziet de volgorde er meestal zo uit:

1. Hoesten of spierpijn

2. Hoofdpijn

3. Keelpijn

4. Koorts

5. Ex aequo: misselijkheid/braken en diarree

Immuunreactie

De immuunreactie van het lichaam zorgt ervoor dat Covid-19 patiënten eerst verhoging of koorts krijgen. Omdat het virus zich waarschijnlijk eerst in de neusholte en daarna in de longen nestelt, moet je hoesten. Daarna verplaatst het virus zich ook naar het maagdarmstelsel. Een belangrijke kanttekening is wel dat de deelnemers van dit onderzoek allemaal patiënten zijn die in het ziekenhuis waren opgenomen en dus al zwaardere klachten hadden.

Dat neemt dus niet weg dat je temperatuur opmeten, zoals op sommige plekken nu al wordt gedaan, nog helemaal niet zo’n gek idee is.

