Je kunt volgens onderzoek Covid-19 soms vroeg herkennen aan je tong

We wisten al dat Covid-19 in vele vormen en gradaties komt. Nu blijkt ook uit een onderzoek onder 666 patiënten dat 25% van hen last kreeg van hun mond en/of tong.

Hoesten, benauwdheid, koorts, vermoeidheid: de symptomen van Covid-19 kennen geen geheimen meer, zou je denken. Toch is er nog een symptoom dat niet bij iedereen bekend is, maar toch veel voor komt. Veel patiënten krijgen namelijk in licht of zwaardere mate last van hun mond en/of tong. Daarbij kun je denken aan ontstekingen, een verkleurde tong en wondjes in de mond.

Ontstekingsreacties

Artsen zijn niet echt verrast omdat bekend is dat Covid-19 verschillende ontstekingsreacties oproept en bloedpropjes door het lichaam kan veroorzaken. Veel dingen kunnen een ontsteking in de mond veroorzaken doordat de binnenste laag van de huid afgebroken wordt. Een open wondje kan zo makkelijk een infectie worden of pijn veroorzaken. Herpes, infecties en zweertjes zijn bekende boosdoeners, en aan dat rijtje kunnen we nu ook Covid-19 toevoegen.

Smaakverlies

Nu blijkt dat van de 666 onderzochte patiënten 25% last heeft van de tong in de vorm van gezwollen knobbeltjes op de tong, een geribbelde tong en een brandend gevoel. In een eerder onderzoek uit juni werd ook al een verband getrokken tussen Covid-19 en mondblaren. Het kan volgens experts een vroeg symptoom zijn van corona dat vaak gepaard met smaakverlies.

Laat je testen

Niet erg smakelijk, maar wel waar: als je besmet bent, kan je tong eruit gaan zien als een pluizige badmat. Overigens betekent dat niet dat iedere aft en ieder bultje wijst op corona. Dat soort dingen kunnen ook ontstaan als je verandert van mondhygiëne of door antibiotica. Als je dit merkt en je hebt ook maar het lichtste vermoeden dat er misschien sprake is van een Covid-19 besmetting, ken je the drill: laat je testen en blijf daarna in ieder geval binnen tot je een negatieve uitslag hebt.

