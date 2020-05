Creatief blijven ten tijde van stress? Op deze manier lukt het je

Wanneer je last hebt van veel onrust, lukt het je maar niet om met iets nieuws op te proppen te komen. Creatief blijven ten tijde van stress lijkt dan ook een onmogelijke opgave. Toch zijn er trucjes om met goede ideeën te komen in deze omstandigheden.

Maar waarom is het nu eigenlijk zo lastig creatief te zijn als je je opgejaagd voelt? Nou, dat heeft alles te maken met de fight or flight-modus waarin je lichaam zich bevindt. Heel veel adrenaline en cortisol worden geproduceerd en helaas pindakaas, deze stofjes hebben negatieve gevolgen voor je creativiteit.

Creatief blijven tijdens stress

Wanneer je last hebt van stress, is alles negatief en kun je alleen maar de ergste kant van dingen inzien. Dit komt doordat het rationele deel van je hersenen een soort van wordt uitgeschakeld. Ook kun je terecht komen in een ware tunnelvisie (nee, dat geldt dus niet alleen bij Wie is de Mol?). Het probleem is het enige waar je nog aan kunt denken. En dat terwijl een beetje afstand van het dilemma juíst kan zorgen voor creatieve antwoorden.

Que sera sera

Ga dus ook niet met man en macht jezelf te dwingen om nú creatief te zijn. Laat het los en probeer te denken dat je vanzelf wel ziet wat er gebeurt. Zorg dat je jezelf hierbij veilig voelt en laat je niet leiden door druk om te presteren. Lastig, zeker weten. Maar door dat je in een soort safe zone zit, wordt het makkelijker om te denken op een andere manier. Dit noemen wetenschappers ook wel de diffuse thinking power: hierbij gaan je hersenen op zoek naar verbindingen in allerlei delen van je brein. Het zorgt er ook voor dat je niet heel gefocust aan de slag moet, maar juist losjes kunt nadenken over een idee tijdens bijvoorbeeld een wandeling of het badderen.

Focus op één ding

En hoewel dit klinkt alsof je dus lekker kunt multitasken, is dat juist niet het geval. Je moet je hersenen wel de volledige mogelijkheid geven om nieuwe connecties te maken en zo tot een oplossing te komen die je nooit voor ogen had gezien. Wat wél helpt is om naar een plek te gaan waar jij je ultiem gelukkig voelt. Of dat nu op je bank is of in de bossen: uit onderzoek komt naar voren dat een verandering van omgeving wel degelijk kan bijdragen om beter diffuus te kunnen denken.

Even lekker sparren

Als je toch merkt dat je heel erg vastzit in je hoofd, dan is het een plan om met anderen te sparren over het probleem. Dit kan door te praten met vrienden, collega’s, maar je kunt ook nieuwe ideeën krijgen door bijvoorbeeld een podcast te luisteren of een boek te lezen over het onderwerp. Alles om maar die nieuwe verbindingen te stimuleren.

