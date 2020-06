Dag donderwolk: je humeur verbeteren in een paar minuten doe je zo

Soms ben je gewoon even niet te genieten. Alles, maar dan ook écht alles zit tegen. Niks mis met af en toe een baaldag, maar in plaats van te zitten mokken, zijn er ook wat trucjes om je humeur te verbeteren. Dag donderwolk, hallo zonnestraal!

Lees ook:

Zo voel je je energieker in de ochtend zónder koffie te drinken

Onderzoek wijst uit dat je niet eens grootse veranderingen hoeft aan te brengen in je dag om verschil te merken. Al door wat kleine bewegingen of inspanningen toe te voegen aan je routine, zul je uiteindelijk een stuk beter gehumeurd zijn.

Humeur verbeteren

Dr. Jacob Meyer analyseerde in deze studie wat de consequenties zijn van het vervangen van de tijd die je zittend doorbrengt naar een iets actievere inspanning. Hierbij werden 10 dagen lang 423 mensen onder de loep genomen, die een armband droegen waarmee hun energieverbruik gemeten kon worden. Het resultaat? Vervang je sedentair gedrag, dat betekent dat je op dezelfde plek blijft, door een lichte activiteit en je algehele stemming zal aanzienlijk verbeteren. Sterker nog, de deelnemers hadden er een jaar later nog profijt van.

Stand up

Nee, dat betekent niet dat je je in moet schrijven voor elk sportklasje (al mag het wel, als jij daar blij van wordt). Zolang je maar niet heel je dag zittend of sowieso op dezelfde plaats doorbrengt. Staand werken kan al de oplossing zijn, of ga even lekker een blokje om als je dag erop zit (padum tss). Je humeur zal met sprongen vooruit gaan!

Lees ook: Dankzij deze korte ademhalingsoefening heb je zo je focus weer terug

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash