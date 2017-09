Door dit dagelijks 30 seconden te doen reken je af met verkoudheid

Nu de herfst zijn intrede heeft gemaakt, ligt een verkoudheid op de loer. En dat gesnotter is wel het laatste waar we zin in hebben. Er is een manier om die verkoudheid de kiem in te smoren, en het kost je slechts dertig seconden per dag.

Nederlandse onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat mensen die elke dag dertig seconden koud douchen, 29 procent minder vaak ziek zijn.

Onderzoek

Sinds Dr. Geert Buijze van het Amsterdam Medisch Centrum elke ochtend een koude douche nam, is hij naar eigen zeggen niet meer ziek geweest. En dat bewijzen ook de resultaten van zijn onderzoek, waaraan meer dan 3.000 personen meededen. De proefpersonen moesten een maand lang elke dag koud (af)douchen. Ze waren verdeeld in drie groepen die 30, 60 en 90 seconden koud moesten douchen. Een andere groep mocht lekker onder de warme straal blijven staan.

Wat bleek? De mensen die hun douchebeurt afsloten met een koude straal, meldden zich vervolgens 29 procent minder vaak ziek op hun werk. Daarnaast zouden de deelnemers meer energie hebben, productiever zijn op hun werk en een hogere levenskwaliteit hebben. ‘Kennelijk doet het koude douchen iets met het afweersysteem, maar we weten nog niet precies wat. We hopen in vervolgonderzoek ook het biologisch effect van koud douchen op het lichaam te meten in de hersenactiviteit,’ aldus onderzoeker Buijze in het NRC.

Dertig seconden is lang zat

De proefpersonen die langer dan dertig seconden onder de koude douche stonden, voelden zich niet beter dan mensen die na een halve minuut de kraan uitdraaiden. Goed nieuws, want dertig seconden koukleumen lijkt ons meer dan genoeg.

Kanttekening

Doordat de deelnemers zelf hun resultaten hebben bijgehouden is de kans op het placebo-effect aanwezig, waardoor er dus wel een kanttekening bij het onderzoek gezet moet worden. Buijze ziet dit niet echt als een probleem. ‘Placebowerking heeft een negatieve connotatie gekregen, maar als mensen hierdoor hun zelfpotentie aanspreken is dat natuurlijk fantastisch. Koud douchen is bovendien goedkoop en goed voor het milieu,’ aldus de onderzoeker.

Bron Women’s Health | Beeld Sanoma Beeldbank