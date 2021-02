Dankzij deze 5 natuurlijke wondermiddeltjes verdwijnt je maskné

Het dragen van een mondmasker is inmiddels volledig geïntegreerd in ons leven. Helaas wordt onze huid hier minder blij van. Steeds meer vrouwen klagen over maskeracné, of te wel, maskné. Dit kwaaltje ontstaat doordat het lappenstofje ervoor zorgt dat je huid minder goed ademt. Erg vervelend natuurlijk, maar wij hebben de oplossing. Dankzij de volgende huis-tuin-en-keuken middeltjes zeg jij voorgoed gedag tegen die ontsierende puisten.

Wakker worden met een dikke knoeperd op je voorhoofd, is niet iets waar je blij van wordt. Zeker niet wanneer je meerdere exemplaren hebt, of nog erger, je hele wangen zitten er vol mee. Hier bedanken we het mondmasker voor. Bij een puistaanval rennen we vaak zo snel mogelijk naar de drogisterij, maar veel van deze chemische middeltjes zijn érg agressief voor je huid. Kies dus eerder voor één van de volgende natuurlijke oplossingen.

Een aardappel tegen maskné

Eén van de best werkende middeltjes tegen die vervelende onzuiverheden, is het gebruik van een aardappel. Snijd het piepertje in plakjes van ongeveer een halve centimeter dik. Deze wrijf je over je gezicht, net als met een watje eigenlijk. Maar wat voor effect heeft het gebruik van de oer-Hollandse knollen – tijdens je huidroutine – nou op de onzuiverheden in je gezicht? In een aardappel zitten verschillende vitaminen die je huid doen stralen. Ook bevat het zetmeel wat ervoor zorgt dat ontstekingen kalmeren. Eigenlijk drogen je puistjes gewoon uit en dat is precies wat we nodig hebben.

Tea Tree olie

Tea tree oil, ook wel theeboomolie, is een sterk geconcentreerde olie op natuurlijke basis. Het komt uit Australië en wordt uit de naalden van de Melaleuca alternifolia boom gehaald. De Aboriginals ontdekten de geneeskrachtige werking al van deze naalden. Het product heeft een bacteriedodende en ontstekingsremmende werking. Hierdoor verminderen of verdwijnen dus je onzuiverheden. Je puistjes drogen als het ware uit. Naast het doen verminderen van puistjes, helpt de olie ook tegen kleine wondjes en infecties.

Aloë Vera

Het frisse Aloë Vera, is een zacht middel voor je huid. Aloë is een vetplant, afkomstig uit het Arabische Schiereiland, Affodilfamilie. De bladeren bestaan voor 95% uit water en 5% werkende stoffen, als vitamines, mineralen en antioxidanten. Het middel is verkrijgbaar in allerlei soorten crèmes, maar ook bijvoorbeeld als masker of reinigingsmiddel. Bij veelvuldig gebruik, merk je dat je minder vaak wakker wordt met een hoofd vol pukkels. Nog een voordeel: door de hoeveelheid water, die de plant bevat, hydrateert het je huid goed. Hallo mooie, stralende huid!

Groene Thee

Het drankje waarmee je jezelf opwarmt na een winterse wandeling, is niet alleen fijn om te drinken, maar schijnt ook nog eens hét middel te zijn tegen die vervelende bultjes. Groene thee helpt de talgproductie te verminderen, door zijn antimicrobiële, anti-oxidatieve en ontstekingsremmende eigenschappen. Zet een groene kop thee en laat het afkoelen. Dompel er vervolgens een washandje in onder en druk het zachtjes op de onzuivere plekken op je huid.

Avocado

Ook een avocado is effectief in de strijd tegen maskné. De vrucht bevat vitamine C en E, en werkt ook nog eens hydraterend. Maak bijvoorbeeld een eigen reinigend gezichtsmasker. Hiervoor plet je een halve banaan en een halve avocado. Voegt daarna twee lepels yoghurt toe en meng de ingrediënten tot een vloeibaar mengsel. Vervolgens breng je het masker aan op je gezicht en laat je het 20 minuten intrekken. Zet een fijn muziekje op, en relaxen maar! Dit werkt vooral als je een droge huid hebt, in combinatie met puistjes.

Nog een laatste tip: vermijd het dragen van make-up onder je mondmasker, want hierdoor ademt je huid nóg slechter. Het uitkiezen van het juiste stofje is ook nog een manier om sneller afscheid te nemen van die terror maskné.

Beeld: Getty Images