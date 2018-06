Dankzij dit handige trucje heb je nooit meer last van muggen

Het is nog lente maar het voelt écht al als zomer (hoera!) en daarom nemen we alvast maatregelen tegen die vervelende vliegende etters.

Word je ook helemaal kierewiet van het nachtelijke gezoem in de slaapkamer of op het terras? Met deze truc heb je nóóit meer last van muggen. Beloofd.

Anti-muggenmiddel

Wat heb je nodig? Een plastic fles, een vlijmscherp mes of een grote schaar om de fles mee open te knippen, basterdsuiker, een beetje warm water en een theelepel gist. Dit goedje trekt muggen aan. Om ervoor te zorgen dat ze vervolgens nergens meer naartoe kunnen vliegen, zet je de bovenkant van de plastic fles omgekeerd op de onderkant met de dop naar beneden. Bekijk het filmpje hieronder!

Nog meer middeltjes tegen muggen:

Armbandje

A MosquitNo a day, keeps the insects away! Met dit armbandje houd je muggen en andere insecten op afstand. Handig!

A MosquitNo a day, keeps the insects away! Met dit armbandje houd je muggen en andere insecten op afstand. Handig! Citroensap

Smeer een beetje citroensap op onbedekte lichaamsdelen, drup een beetje in je haar of zet het op tafel in een schaaltje.

Smeer een beetje citroensap op onbedekte lichaamsdelen, drup een beetje in je haar of zet het op tafel in een schaaltje. Kruiden

Naast citroensap zijn ook bepaalde kruiden en planten mugafwerend. Denk aan munt, lavendel, eucalyptus en rozemarijn.

Naast citroensap zijn ook bepaalde kruiden en planten mugafwerend. Denk aan munt, lavendel, eucalyptus en rozemarijn. Ui

Muggen haten de geur van ui. Snij een ui door en leg het naast je bed, op het nachtkastje. Niet ideaal (hallo ui-geur) maar het werkt perfect!

Muggen haten de geur van ui. Snij een ui door en leg het naast je bed, op het nachtkastje. Niet ideaal (hallo ui-geur) maar het werkt perfect! Wollen deken

Kruip ’s nachts onder een wollen deken, als het niet te warm is. Muggen houden namelijk niet van wol en voorkom je dat je wordt lek geprikt.

Kruip ’s nachts onder een wollen deken, als het niet te warm is. Muggen houden namelijk niet van wol en voorkom je dat je wordt lek geprikt. Zakje water

Vul en doorzichtig plastic zakje met water en hang het op. De mug ziet het zakje als een spiegel en ziet zichzelf als heel groot (lees: XXXL). Wedden dat-ie er snel vandoor vliegt?

Bron: Flair | Beeld: iStock