Da’s een verrassing: Victoria’s Secret zet plussize modellen in

Skinny legs, loeistrakke buiken en ronde billen(tjes). Met dit klassieke schoonheidsideaal identificeert Victoria’s Secret zich al jaren. Oh ja en push up voor de vorm! Toch lijkt het Amerikaanse merk ein-de-lijk in te zien dat vrouwen in alle maten en soorten bestaan (halleluja!). Voor hun nieuwe badkleding-collectie werkt Secret namelijk samen met plussize modellen.

Zo ook met Paloma Elsesser (terracotta) en Jill Kortleve (panterprint), die allebei poseren in bikini voor de nieuwe swimwear-collectie.

Ok, het is weliswaar een verademing en zeker een stap in de goede richting. Maar nadat het Amerikaanse lingeriemerk zo’n 6 tot 7 jaar onder vuur lag, ook wel een klein beetje logisch. En misschien ook wel een klein beetje hypocriet als faillissement op de loer ligt?

Maatje 42

Volgens bodypositive blogger Marianne Nykjaer is het maar een ‘minimale aanpassing’ waar Victoria’s Secret tien jaar te laat mee komt. Ze vindt dan ook dat het Amerikaanse merk meer z’n best kan en moet doen en dat diversiteit een deel van hun fundament moet zijn. ‘Door enkel en alleen samen te werken met een model met maatje 42 lossen ze niets op. Ze zouden beter hun collecties uitbreiden, nu gaat die maar tot maat XL. En echte verandering begint pas als ze het gesprek durven aangaan, wanneer ze toegeven dat ze fouten gemaakt hebben en openstaan voor feedback. Daarvoor hebben ze nog een lange weg te gaan.’

Minder onzeker

Ook plussize model Sharon Grobben windt er geen doekjes om dat de verandering bij VS niet oprecht is. Toch is ze er wel blij mee. ‘Ik vond het storend dat ik er lingerie en zwemkledij kon kopen, maar dat ik in campagnes geen modellen zag die op mij leken. Ik had geen enkel beeld waar ik me aan kon spiegelen. Nu wel. Daarnaast valt de impact op jonge meisjes niet te onderschatten. Wanneer campagnes en reclameborden diverser zijn, zullen meisjes zich minder onzeker voelen.’



