Dat algehele bleh-gevoel door de pandemie heeft een naam: languishing

De dagen die maar kabbelend voorbij gaan, geen hoogte- en dieptepunten en een algeheel ‘bleh’ gevoel. Het is geen burn-out waarbij de stress je te veel is, het is geen depressie waarbij je je hopeloos voelt. Het zit er tussen in. Het is een ‘geen zin om iets te doen’-gevoel, terwijl je je ook verveelt. Herkenbaar? Daar is dus een naam voor: Languishing.

In het Nederlands laat zich dat het beste vertaling als ‘wegkwijnen’. En dat is natuurlijk precies wat er gebeurt ten tijde van een pandemie. Iedere dag is hetzelfde en ondanks dat je nog zo goed je dankbaarheidsmomenten in een dagboek en je goals voor die week opschrijft, is de kans dat je op bed blijft liggen onder het mom van ‘of ik het nou vandaag of morgen doe’, vrij groot. En dat mensen, heet dus languishing.

Het is het gevoel van stagnatie en leegte, zo is te lezen in The New York Times. Alsof je je door de dagen heen moet slaan met flinke tegenwind. En laten we eerlijk zijn: dat omschrijft toch wel een beetje de heersende emotie van 2021. Hoeveel knappe koppen er ook druk zijn om ons uit de crisis te krijgen met vaccins, medicijnen en maatregelen, steeds meer mensen hebben last van psychische klachten. Niet gek ook, want toen vorige jaar de pleuris uit brak, kwamen we direct in een ‘acuut gevaar’-gevoel. Inmiddels zijn we een jaar verder, dat acute is er wel een beetje af. En deze nieuwe staat van zijn met opgelegde maatregelen duurt gewoon lang.

Psychologen denken dat het belangrijk is om namen voor emoties te hebben, zo is te lezen in het artikel van The New York Times. Niet alleen zodat we zélf begrijpen wat we voelen en dat onder woorden kunnen brengen, maar ook zodat we een goed antwoord hebben op de vraag ‘hoe is ‘ie?’. Want praten over je gevoel blijft belangrijk.

Wat kun je doen languishing?

Volgens The New York Times is het tegengif tegen languishing in een flow komen. Dat is de ongrijpbare staat waarin je wordt opgeslokt in een belangrijke of leuke taak en je het gevoel voor tijd en plaats kwijtraakt. Denk aan: een fantastische Netflix serie of een heel goed boek. Probeer dus iedere dag even tijd te vinden om in een flow te komen. Hoe je dat doet? Focus je op kleine doelen. Een van de duidelijkste wegen naar ‘flow’ is een uitdaging oplossen. Niet voor niets is puzzelen in deze tijd zo’n goede bezigheid.

Tot slot: languishing bestaat in ons hoofd, maar het zijn de omstandigheden die ertoe leiden. We leven in een wereld waar fysieke gezondheid heel belangrijk is, maar mentale gezondheid nog steeds onderschat. Nogmaals: blijf dus praten, dat is het belangrijkste.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: NYTimes | Beeld: Getty Images